Bruna Marquezine estreia como diretora em videoclipe de João Lucas

Bruna Marquezine - Reprodução/Instagram

Bruna Marquezine estreou como diretora em um videoclipe de João Lucas, marido de Sasha Meneghel. O cantor compartilhou nas redes sociais um vídeo da atriz no set de filmagens de “Minuto de Saudade”, a nova música dele.

No vídeo, é possível ver Bruna Marquezine. Nele, ela orienta João sobre poses e formas de interpretar a música. “Entregamos”, comemora ele nas imagens. “Entregamos”, responde ela.

“Como foi o primeiro clipe?”, pergunta o cantor. “Foi maravilhoso, foi uma experiência maravilhosa. Obrigada mais uma vez. Espero que vocês gostem, porque foi delicioso fazer. Valeu”, finaliza Bruna, com um sorriso de satisfação.

Os internautas em geral ficaram felizes com a nova empreitada de Bruna Marquezine. Os fãs não poderiam estar mais ansiosos para ver o resultado de seu trabalho como diretora.

“Bruna diretora era tudo que eu precisava”, comentou um. “Tenho certeza que ela fez um bom trabalho”, garantiu outro. “Vai ficar lindo o clipe, Sasha está orgulhosa”, opinou uma terceira pessoa.

João Guilherme, apontado como namorado de Bruna, também apareceu rapidamente nos comentários da publicação e deixou um emoji de coração para demonstrar o apoio e carinho. “Minuto de Saudade” será lançada em todas as plataformas digitais nesta terça-feira (16).

A influência de Xuxa no clipe dirigido por Bruna Marquezine

João Lucas recentemente abriu uma caixinha de perguntas no Instagram para responder às dúvidas dos seguidores sobre “Minuto de Saudade”. Durante essa interação, o cantor revelou detalhes sobre as inspirações por trás do projeto e inclusive citou a sogra, Xuxa.

Ele contou que Xuxa desempenhou um papel crucial na criação de “Minuto de Saudade”. João mencionou que se inspirou na apresentadora para o visual de seu novo projeto musical.

“Recebi muitas mensagens, inclusive está veiculando bastante sobre essa inspiração por conta das ombreiras do look da Xuxa”, explicou o cantor. Xuxa foi uma figura importante na cultura pop brasileira, especialmente nos anos 90, período que influenciou fortemente João Lucas.

Além da influência de Xuxa, João Lucas revelou que “Minuto de Saudade” foi inspirado em suas próprias memórias de infância e sua paixão pelo circo.

“Quando eu era criança, eu era apaixonado, até hoje eu amo circo, mas meu sonho era ser artista de circo, era ter um circo”, compartilhou o cantor. Essas lembranças afetivas e as tendências dos anos 90 foram fundamentais para a construção da identidade visual e temática do projeto.

Lucas detalhou o processo de criação de “Minuto de Saudade”, e explicou como buscou referências nas suas memórias e nas produções de Xuxa. “A gente buscou muito dessas memórias afetivas, dessas referências que estão relacionadas à época que influenciou a minha infância”, disse ele.

A capa do álbum e toda a identidade visual foram pensadas para refletir essas influências, o que criou um projeto nostálgico e emocionalmente significativo.

Um dos pontos altos revelados por João Lucas foi o acesso ao acervo do XSPB 5, conhecido como Xuxa Circo. “Tive a honra de ter acesso ao acervo do XSPB 5, que é o Xuxa Circo. Então, vou deixar para vocês verem e vocês vão caçar essas referências, essas influências e até mesmo coisas que vocês podem encontrar nesse projeto”, contou ele.

O jovem pediu Sasha Meneghel em casamento em novembro de 2020, com uma declaração apaixonada: “Vou te amar e te cuidar pra sempre. Eu encontrei o amor da minha vida, tão cedo. Que sorte a minha”.

O casal começou a namorar em abril do mesmo ano, e o casamento civil aconteceu no dia 14 de maio de 2021. A festa de casamento, uma celebração em Angra dos Reis, Rio de Janeiro, foi realizada no dia 22 de maio de 2021. Sasha fez o próprio vestido de noiva.