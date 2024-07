Taylor Swift está há doze semanas no topo da Billboard 200

Foto: Divulgação

O álbum The Tortured Poets Department, de Taylor Swift, está na 12ª semana consecutiva em primeiro lugar na Billboard 200 e ultrapassou 1989 e Fearless.

O disco mais recente de Taylor vendeu 163.000 unidades de álbuns nos EUA na semana encerrada em 11 de julho, de acordo com a Luminate. O álbum estreou no topo das paradas em 4 de maio e ainda não saiu do primeiro lugar.

Vale destacar que The Tortured Poets Department superou o álbum Whitney Houston de 1987, Whitney, se tornou o único álbum de uma mulher a passar suas primeiras 12 semanas no primeiro lugar. O disco de Whitney passou as 11 primeiras semanas no topo da lista desde sua estreia em 1987.

Vale lembrar que a parada Billboard 200 classifica os álbuns mais populares da semana nos Estados Unidos com base no consumo medido em unidades de álbum, compilado pela Luminate.

Tanto 1989, quanto Fearless ficaram cada um 11 semanas em primeiro lugar no ranking.

Taylor Swift estreia nova música durante show em Dublin

No último sábado (29), a cantora Taylor Swift surpreendeu os fãs que assistiam seu show em Dublin, na Irlanda. Pela primeira vez, ela cantou The Albatross ao vivo.

“Espero (pelo set acústico) a noite toda porque essa é a parte do show que me mantém alerta”, disse ao público. Ela então cantou a música de The Tortured Poets Department antes de cantá-la junto com Dancing With Our Hands Tied de Reputation.

Vale lembrar que a The Eras Tour passou por Amsterdam, nos dias 4, 5 e 6 de julho.

Vale destacar que um incidente mais sério aconteceu no show de sexta-feira (28) na Irlanda, quando fãs desidratados perto da frente do palco precisaram de assistência.

A cantora percebeu logo e chamou o socorro para os fãs.

“Precisamos de ajuda lá”, disse ela perto do final da música Lavender Haze. “Vejo que você conseguiu. Ótimo. Todos que trabalham neste estádio são incríveis.”, agradeceu.

Vale lembrar que na passagem de Taylor pelo Brasil em novembro de 2023, a fã Ana Clara Benevides morreu após passar mal no primeiro show da cantora no Rio de Janeiro. A jovem teve exaustão térmica causada pelo calor.

Vale destacar que Travis Kelce revelou detalhes sobre o momento surpresa que entrou no palco do show em Londres no podcast New Heights. Taylor trouxe seu namorado durante a apresentação de I Can Do It With a Broken Heart.