Katy Perry responde às críticas sobre clipe ‘Woman’s World’

Foto: Instagram @katyperry

No último sábado (13), a cantora Katy Perry compartilhou imagens dos bastidores da gravação do vídeoclipe Woman’s World, explicando suas inspirações para o visual empoderador feminino.

“VOCÊ PODE FAZER QUALQUER COISA! MESMO SÁTIRA!” disse ela na legenda da postagem no Instagram.

Após seu lançamento na quinta-feira (11), algumas críticas sugeriram que o vídeo era uma tentativa de parecer um hino feminista. O visual mostra Katy vestida como uma garota pin-up e trabalhando em um canteiro de obras antes de ser atingida por uma bigorna. Ela então aparece em um mundo apocalíptico liderado por mulheres e causa um caos divertido com suas companheiras.

Vale destacar que a faixa foi co-produzida por Dr. Luke, que foi acusado de abuso sexual por Kesha. Em 2023, a cantora e o produtor encerraram a batalha legal de nove anos.

“Estamos apenas nos divertindo sendo um pouco sarcásticos com isso, é muito pastelão e muito direto”, disse sobre a primeira metade do vídeo, que mostra dançarinas de biquíni, Katy bebendo uísque, e elas fingindo fazer suas necessidades em mictórios.

“Com esse set, é tipo, ‘Não estamos falando do olhar masculino, mas realmente estamos falando do olhar masculino’, e estamos exagerando e exagerando porque estou prestes a ser esmagado, o que é tipo uma reinicialização, uma reinicialização para mim e uma reinicialização para minha ideia de divino feminino, e é um mundo totalmente diferente para o qual iremos depois disso.”, afirmou.

“Queríamos abrir este vídeo fazendo com que parecesse um vídeo de estrela pop super brilhante, e é isso que é”, concluiu.

Vale lembrar que Woman’s World marca o primeiro lançamento desde Smile, de 2020, que alcançou o 5º lugar na Billboard 200. A música serve como single principal de seu próximo e tão aguardado álbum, 143, que significa um código para “I love you“

Vale destacar que o álbum estará disponível nas plataformas digitais e no formato físico no dia 20 de setembro, mesmo dia em que se apresentará no Rock in Rio, no Rio de Janeiro.

Show de Katy Perry fecha desfile de Dolce & Gabbana na Itália

A cantora Katy Perry encerrou o desfile de Dolce & Gabbana na Itália. A apresentação aconteceu no resort Forte Village.

No repertório, seus grandes sucessos como I Kissed a Girl, Firework, Dark Horse, Walking On Air, entre outros.

Entre os convidados estavam a modelo Alessandra Ambrosio, o cantor Maluma, o ator Michele Morrone, do filme 365 dias, e o astro do k-pop San, do grupo Ateez.

O figurino prateado usado por Katy foi assinado por Dolce & Gabbana.

Confira: