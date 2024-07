Taylor Swift e Olivia Rodrigo ganham prêmios no Kids’ Choice Awards

Foto: Instagram @oliviarodrigo

No último sábado (13), Barbie, Taylor Swift e Olivia Rodrigo ganharam vários prêmios no Nickelodeon Kids’ Choice Awards, que foi realizado em Los Angeles.

Barbie ganhou nas categorias filme favorito, atriz de cinema favorita (Margot Robbie), música favorita (What Was I Made For? de Billie Eilish) e colaboração musical favorita (Barbie World de Nicki Minaj e Ice Spice com Aqua).

Taylor Swift ganhou três prêmios: artista feminina favorita, estrela da música global favorita e ingresso favorito do ano para a The Eras Tour. Além disso, seu namorado, Travis Kelce, ganhou o prêmio de astro do esporte masculino favorito.

Olivia Rodrigo ganhou o álbum favorito por GUTS e também estrela de TV feminina favorita por seu papel como Nini em High School Musical: A Série: O Musical.

Post Malone, que colaborou com Swift em Fortnight, hit número 1 da Billboard Hot 100, ganhou o prêmio de artista masculino favorito pela primeira vez. Imagine Dragons levou o grupo musical favorito pela primeira vez.

Reneé Rapp ganhou o prêmio de artista revelação favorita.

A vitória de Billie Eilish na categoria música favorita é a terceira nessa categoria, depois das vitórias por Bad Guy e Happier Than Ever. Isso coloca ela empatada com Harry Styles pelo maior número de vitórias na categoria. A contagem de Styles inclui dois sucessos do One Direction – What Makes You Beautiful e Story of My Life. Ele venceu como artista solo no ano passado por As It Was.

Sabrina Carpenter ganhou como a música viral favorita para Espresso. Bella Poarch ganhou como a estrela musical favorita das redes sociais.

O evento foi apresentado por Bob Esponja (dublado por Tom Kenny) e Patrick (dublado por Bill Fagerbakke). O show recriou a casa submarina da Fenda do Biquíni, cenário de Bob Esponja. Este ano marca o 25º aniversário de Bob Esponja, que foi ao ar pela primeira vez na Nickelodeon como uma prévia do Kids ‘Choice Awards em 1º de maio de 1999, e estreou oficialmente em 17 de julho daquele ano.

Olivia Rodrigo ganha edição especial da revista People

A cantora Olivia Rodrigo ganhou uma edição especial da revista People, mostrando a ascensão da jovem de 21 anos ao estrelato.

A publicação traz todas as entrevistas de Olivia com a revista, narra o início de carreira até seu sucesso como uma estrela da música viajando pelo mundo em sua própria turnê como atração principal.

“Durante os primeiros meses escrevendo Guts, eu estava lidando com muito barulho em minha cabeça sobre se seria bom o suficiente ou se algum dia eu conseguiria superar o que fiz em Sour”, disse ela à People em setembro de 2023 conversa incluída na nova edição.

“Isso definitivamente adiciona muita pressão. Mas eu tive que mudar minha mentalidade para apenas tentar escrever músicas que eu gostaria de ouvir no rádio e não tentar vencer nada ou alcançar qualquer tipo de sucesso comercial. Depois ficou muito mais divertido e a música ficou muito melhor”, acrescentou.

Além de trazer fotos pessoais, uma retrospectiva da turnê em andamento e um guia de A a Z sobre tudo dela, a edição também publicou uma lista de músicas e leituras com curadoria da cantora.

Vale lembrar que a Guts World Tour começou em fevereiro e deve durar até outubro, com apresentações na China, Cingapura, Japão e Austrália.