Jin do BTS representa a Coréia do Sul no revezamento da tocha olímpica - (crédito: TMJBrazil)

Reprodução/Instagram

Kim Seok-jin, conhecido como Jin, o membro mais velho do grupo de K-pop BTS, de 31 anos, teve a honra de representar a Coréia do Sul no revezamento da tocha olímpica em Paris, neste domingo (14).

O astro, que recentemente completou seu serviço militar obrigatório, foi calorosamente recebido por uma legião de fãs durante seu trajeto com o símbolo olímpico, iniciado em abril deste ano.

O momento histórico para Jin e seus admiradores foi amplamente celebrado nas redes sociais. O revezamento da tocha olímpica é uma tradição que precede a abertura oficial dos Jogos Olímpicos e simboliza a união e a paz entre os povos.

Estima-se que aproximadamente 10 mil pessoas terão participado do revezamento até a cerimônia de abertura, marcada para o próximo dia 26 de julho, quando a tocha finalmente acenderá a pira olímpica.

A tocha olímpica, um dos símbolos mais icônicos dos Jogos, é cuidadosamente projetada para manter a chama acesa durante todo o percurso e é equipada com um cartucho de gás e quatro lampiões de segurança.

Jin, la superstar de la K-pop chanteur du groupe BTS, a porté la flamme olympique à Paris Les fans étaient au rendez-vous ! #FlammeOlympique | #Paris2024 pic.twitter.com/3HQA18Dt5Q — Jeux Olympiques (@jeuxolympiques) July 14, 2024

Trajetória de Jin no BTS

A carreira de Jin começou de forma inesperada quando foi descoberto pela Big Hit Entertainment enquanto caminhava pela rua. Convidado para uma audição inicialmente como modelo, ele mostrou talento e interesse também na atuação durante esse período inicial.

A estréia dele como um dos quatro vocalistas principais do BTS ocorreu em 13 de junho de 2013, com a faixa “No More Dream” do álbum de estreia do grupo, “2 Cool 4 Skool”.

Desde então, ele não apenas impressionou como vocalista, mas também demonstrou suas habilidades como compositor. Jin co-produziu o single solo “Awake” do álbum “Wings”, que alcançou a posição 31 na Gaon Music Chart e o sexto lugar na Billboard World Digital Singles Chart.

Além de suas atividades com o BTS, Jin continuou a explorar suas capacidades musicais através de colaborações e projetos solo. Uma das colaborações incluiu a trilha sonora do drama histórico “Hwarang”, onde Jin e seu colega de grupo V contribuíram com a música “It’s Definitely You”.

Em agosto de 2018, Jin lançou “Epiphany”. A música, parte do álbum “Love Yourself: Answer”, foi elogiada por suas letras que abordam o tema do amor próprio.

Em outubro de 2022, Jin surpreendeu seus fãs com o lançamento do single “The Astronaut”, uma colaboração com Chris Martin. Embora não seja uma parceria oficial com o Coldplay, outros membros da banda participaram da composição da música.

Poucos dias antes do lançamento, Jin anunciou que cumpriria o serviço militar obrigatório na Coreia do Sul, iniciando seu treinamento em dezembro do mesmo ano.