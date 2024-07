Gravações da 3ª temporada de ‘Euphoria’ começarão em janeiro

Foto: X @euphoriaHBO

A terceira temporada de Euphoria está oficialmente marcada para iniciar a produção, de acordo com a Variety. A esperada terceira temporada da série vencedora do Emmy, começará a ser filmada em janeiro de 2025, com o retorno de todos os membros do elenco principal, segundo a HBO.

“Estou emocionado por estarmos prontos para começar a produção de ‘Euphoria’ em janeiro. Não poderíamos estar mais felizes com a nossa parceria criativa com Sam e este elenco incrível. Estamos ansiosos para dar vida a esta nova temporada de ‘Euphoria’ para os fãs”, disse Francesca Orsi, vice-presidente executiva de programação e chefe de séries dramáticas e filmes da HBO.

Vale destacar que a produção da 3ª temporada começará quase exatamente três anos após a estreia da 2ª temporada. Em março deste ano, a HBO anunciou que a produção da nova temporada havia sido adiada.

O atraso pode ser atribuído a vários fatores, como a greve dos roteiristas e atores em 2023; o elenco do programa conquistou um enorme aumento de popularidade e, assim, se envolveu em vários outros projetos; e o desejo do criador Sam Levinson de escrever ele mesmo o programa inteiro.

Vale lembrar que Levinson levou para a HBO no final de 2023 e início de 2024 suas ideias para a terceira temporada, que incluía um salto no tempo de cinco anos, bem como possíveis arcos de história para Rue, como seu trabalho como investigadora particular. Então, a HBO decidiu pausar a série até que ela pudesse ser alinhada criativamente com as duas temporadas anteriores.

O elenco principal de Euphoria inclui Zendaya, Sydney Sweeney, Jacob Elordi, Hunter Schafer, Storm Reid, Alexa Demie e Eric Dane. Angus Cloud, que estourou no papel de Fezco, morreu aos 25 anos em julho de 2023. Enquanto isso, Barbie Ferreira não voltará para mais uma temporada.

Zendaya também é produtora executiva de Euphoria. Kevin Turen também foi produtor executivo da série, mas morreu aos 44 anos em novembro de 2023.

Até o momento, a série recebeu 25 indicações ao Emmy, com nove vitórias. Entre as vitórias estão duas para Zendaya de melhor atriz de drama e uma para Colman Domingo de melhor ator convidado de drama. Levinson também ganhou um prêmio DGA pelo episódio da 2ª temporada, “Stand Still Like the Hummingbird”.

Zendaya comenta adiamento da nova temporada de ‘Euphoria’

A atriz Zendaya comentou sobre o adiamento da nova temporada da série Euphoria.

“Se for o melhor para os personagens, e tudo se desenrolar como deveria, claro [que está tudo bem]. Mas, está além de mim”, disse à Variety.

Em março, foi divulgado que as filmagens da terceira temporada de Euphoria tinham sido adiadas por tempo indeterminado.

“A HBO e Sam Levinson (criador da série) continuam comprometidos com a realização de uma terceira temporada excepcional”, disse a emissora ao Deadline. “Enquanto isso, estamos permitindo que nosso elenco requisitado busque outras oportunidades”, completou.

