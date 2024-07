Natiruts: rombo de R$ 1 milhão faz grupo pedir explicação à Sony

Foto: Sony Music

O pagamento de royalties que as gravadoras devem cumprir com os seus artistas é um tema recorrente no atual momento das plataformas digitais. Reclamações sobre o assunto não cessam em diversos países e muito menos no Brasil.

Agora, o grupo de reggae Natiruts, um dos grandes expoentes do gênero no país, resolveu acionar a gravadora Sony Music Entertainment depois que seus integrantes identificaram um rombo estimado em R$ 1 milhão nos pagamentos de royalties, segundo informações iniciais do portal Metrópoles.

Para que o Natiruts chegasse a esse ponto, o grupo realizou uma auditoria nos demonstrativos de pagamento e nos contratos celebrados com a Sony. Alguns detalhes dessa auditoria chamaram a atenção do Natiruts, que identificaram diferenças nos percentuais pagos para o que foi acordado em contrato.

Além disso, o grupo também verificou que alguns descontos foram realizados nos valores recebidos por atividades como confecção de capas de CD e DVD, algo que não teria nenhuma relação com o trabalho no streaming.

Ainda de acordo com a publicação, o Natiruts, que está em sua turnê de despedida, tem se mantido com as rendas dos shows, já que, segundo os artistas, os pagamentos que recebem dos serviços de streaming não podem ser considerados pilares em sua estrutura financeira.

Em 2023, o Natiruts lançou um álbum ao vivo na Argentina

Carregando uma mensagem maior que apenas a sua música, a banda Natiruts lança um álbum que ultrapassa as fronteiras e mostra o tamanho do grupo. Intitulado En Vivo En Argentina, o disco está disponível nas plataformas digitais pela Sony Music e foi gravado em Buenos Aires, no Luna Park, com dois dias de ingressos esgotados, para um público total de 14 mil pessoas.

A data escolhida para o lançamento do projeto não é por acaso – 20 de julho, o Dia Internacional do Amigo, e, como é conhecimento público, a amizade é um dos temas centrais da banda brasiliense.

Alexandre Carlo falou sobre a singularidade do novo trabalho, que traz 16 faixas: “Um show para fãs, com músicas lado B, diferente de todos os outros já lançados até agora”.

O repertório traz músicas como Você Me Encantou Demais, Serei Luz, No Mar e Groove Bom, com participação do premiado bandolinista Hamilton de Holanda, que foi escolhida para ser o primeiro single.

Mais de Natiruts: em 2022, grupo lançou clipe produzido por empresa com foco em carbono neutro

O Natiruts lançou o inédito clipe De Tanto Sol, que conta com a participação do trio Melim. Este é o primeiro registro audiovisual carbono neutro no mundo. Isso significa que as emissões de carbono geradas com a produção do vídeo foram compensadas com ações que evitam o desmatamento e, consequentemente, a emissa~o de gases de efeito estufa. A direção é de Mess Santos.

“Temos a consciência de que tudo o que fazemos gera impacto negativo ao meio ambiente, pois a natureza é perfeita sem a intervenção humana. Mas tentamos fazer a nossa parte, sabendo que podemos fazer ainda mais”, diz Alexandre Carlo, vocalista do Natiruts.

Se a emissão de gás carbônico é algo inevitável, por outro lado, é possível estimular a consciência ambiental e realizar a compensação dessas emissões no mercado voluntário de créditos de carbono.

Pioneira neste mercado, a Carbonext desenvolve projetos REDD+ (Redução de Emissões por Desmatamento e Degradação) de preservação de áreas da Floresta Amazônica com risco iminente de desmatamento. A empresa faz o mapeamento, a gestão dos projetos e monitoramento do impacto em tempo real, de forma que possa garantir as árvores de pé em um dos ecossistemas mais importantes do mundo, fundamental para combater as mudanças climáticas. Nesse processo, certificado por órgãos internacionais, gera-se crédito de carbono, remunerando os donos das terras que preservaram seus espaços com 70% da renda gerada com a comercialização dos créditos.

A parceria com a Natiruts aconteceu da seguinte forma: a Carbonext recebeu os detalhes de consumo com a logística do clipe (voos, consumo de água, de combustível, de energia, etc) e calculou quantas toneladas de gás carbônico foram emitidas durante a produção. Então, compensou essas emissões através dos créditos gerados com a preservação da floresta.

O Natiruts deixou de emitir 2,1 toneladas de CO2 na atmosfera e preservou 10 árvores de 30 anos na Floresta Amazônica. A produção do clipe ainda contribuiu com a economia local, já que a maior parte da renda gerada com a comercialização dos créditos de carbono fica para o desenvolvimento da população local.

“É muito gratificante compensar, pela primeira vez no Brasil, as emissões de um videoclipe, de uma banda que a gente adora e que tem um histórico de diversas ações sustentáveis. Certamente este movimento ajuda a estimular a sociedade na reflexão sobre seu papel na preservação da floresta e em frear os avanços do efeito estufa. Nós desenvolvemos projetos em mais de 2 milhões de hectares da Floresta Amazônica, protegendo cerca de 379 espécies de animais e plantas desse ecossistema tão rico. A Natiruts agora faz parte disso”, afirma Janaína Dallan, CEO da Carbonext.

De Tanto Sol é parte integrante do disco Good Vibration – Vol. 1 lançado em 2020. A música foi retratada em vídeo durante a passagem do show da Natiruts por Fernando de Noronha (PE), em dezembro do ano passado.

A faixa, uma sofisticada melodia reggae, é um verdadeiro incentivo a sentir o sol e olhar o mar, enquanto a letra afirma que “para aprender a amar, não é preciso dinheiro”.