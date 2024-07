Mar.iana se une ao Maneva na inédita faixa ‘O que é teu te encontra’

Foto: @caroldemper

O clima é de praia e o otimismo está no ar com a nova faixa da cantora Mar.iana em colaboração com o grupo de reggae Maneva. Trata-se de O que é teu te encontra, já disponível nas plataformas digitais pela Universal Music. Em ótima companhia, a cantora carioca inicia agora o próximo projeto de sua carreira.

Vindo na onda de sucesso do álbum Amar de 2023, a jovem abre a nova fase recebendo o futuro em alto astral. Mar.iana escreveu a canção ao lado de Carolzinha, Califfa, Nanno e Gabriel Azvedo, seu irmão, além de contar com Paul Ralphes na produção. A faixa também ganhou um videoclipe no canal de Mar.iana no YouTube.

O retorno de Mar.iana continua exatamente de onde seu álbum de estreia deixou. A cantora e compositora segue sua jornada pessoal muito mais espiritualizada e conectada com sua subjetividade.

Sempre solar, ela recebe Maneva nessa faixa que é um verdadeiro mantra e representa os principais valores do novo projeto. O resultado não poderia ser mais natural e O que é teu te encontra já nasce com cara de “clássico das rodas de violão”.

Emocionada com o encontro, Mar.iana celebra: “Essa música é muito especial para mim. Eu quis continuar o legado de ‘vida leve’, que mudou minha vida e o público abraçou muito ela. ‘O que é teu te encontra’ é uma continuação do que eu acredito como filosofia de vida. Acredito em colocar a vibração do que queremos no mundo, isso volta pra gente. Eu acho isso muito importante e eu pratico todos os dias.”

Feliz em colaborar com Mar.iana, o vocalista Tales comenta o sentimento pelo grupo Maneva: “Tocar e criar com a Mar.iana foi uma experiência incrível. ‘O que é teu te encontra’ é uma canção que fala sobre amor e destino, e essa parceria trouxe uma emoção única que fez a música ganhar uma vida nova. Estamos muito felizes com o resultado e esperamos que os fãs sintam a mesma energia positiva que colocamos nela.”

O clipe traz imagens da primeira vez que Mar.iana e Maneva apresentaram a música ao público. A calorosa recepção deixou o registro ainda mais especial e plantou expectativas nos fãs para o lançamento da faixa. O vídeo é uma produção de Moa Filmes, dirigido por Henrique ALQUALO, com direção de fotografia de Maurício Augusto e foi captado ao vivo na Audio em São Paulo.

“Assim que fiz a música, já pensei no Maneva, porque eu sou muito fã dos meninos. Quando eles ouviram e tocou a alma deles, fiquei tão feliz! Foi um sonho realizado. Sinto uma gratidão imensa e foi uma honra participar do show com eles, onde gravamos o clipe. E a recepção do público foi ótima, estou muito animada em poder colocá-la no mundo agora”, Mar.iana finaliza.

Além da colaboração com Maneva, saiba mais sobre o disco de estreia de Mar.iana

Mar.iana chega dizendo “tchau”. E faz todo o sentido que seja assim. “tchau, baby!”, canção que abre seu disco de estreia Amar, já disponível nas plataformas digitais pela Universal Music, é a despedida de uma experiência dolorosa do passado para que ela ressurja como se mostra no álbum: alegre, positiva, vibrante, solar. São 13 faixas, quase todas compostas por ela com parceiros — entre as que não levam sua assinatura, há uma que ganhou de presente de ninguém menos que Nando Reis.

Com exceção de Passarinho, de Nando, e Sorte Sua, que Mar.iana já trazia consigo há algum tempo, todas as canções foram feitas especialmente para o projeto. Elas nasceram de um camping, ou seja, de uma reunião de compositores com o objetivo de produzir intensamente.

“Foram três dias numa casa no Rio e três dias numa casa em São Paulo” — conta Mar.iana, que esteve presente e participando do processo todo o tempo: “Nossa meta era escrever 24 músicas. Acabamos fazendo 25 em cada encontro, ou seja, 50 no total”.

Tchau, Baby foi a primeira canção a ser escrita no primeiro dia. Não é mera coincidência que ela tenha sido escolhida para abrir o disco. Mar.iana a vê como uma espécie de expurgo, uma composição necessária para zerar o passado e abrir os caminhos para Amar.

“É uma música muito especial, porque representa a mudança de chave na minha vida, a marca da saída de um relacionamento onde eu não me encontrava mais”, explica Mar.iana. “E sinto que, para chegar aqui, eu tinha que atravessar aquilo e escrever ‘tchau, baby!’. Depois dela, todas as músicas vieram”.

Não há peso em Tchau, Baby. Pelo contrário: desde seus primeiros segundos, ela se mostra um pop colorido, que alivia o peso de versos como “Quanto mais eu te pertencia / Menos pertencia a mim mesma”. Ao mesmo tempo, se afina ao tom de superação presente na própria letra, como quando ela canta “Agora eu me refiz, inteira”. No último instante da gravação, Mar.iana ri e não deixa dúvidas de para onde aponta seu disco.

“Eu queria mostrar essa mulher que me tornei, minha melhor versão, tudo que está ali eu vivi e acredito. Quem ouve o álbum me conhece inteira. É um disco sobre o amor, por nós mesmos e pelo outro”, afirma Mar.iana.

“Está no DNA da Universal Music o desenvolvimento de jovens artistas como Mar.iana. Ela faz parte de uma geração de novos e extremamente talentosos artistas na cena da música brasileira que vêm energizando e mobilizando os times internos e encantando o grande público. É uma linda carreira a se acompanhar. Vai com tudo, Mar.iana!”, diz Paulo Lima, presidente da Universal Music Brasil.

Para transmitir o amor, Mar.iana buscou com o produtor Paul Ralphes uma sonoridade que define como “pop praia good vibes verdadeiro”. Uma definição aberta, mas que se entende com precisão conforme as canções vão se sucedendo. Ou quando se sabe que uma referência central para ela é o cantor e compositor gaúcho Armandinho, e seus pares de geração são o também gaúcho Vitor Kley e o trio niteroiense Melim.

Confira: