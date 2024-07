Mingau, do Ultraje a Rigor, se recupera de cirurgia no crânio e está estável - (crédito: TMJBrazil)

Reprodução/Instagram

Rinaldo Amaral, conhecido pelo nome artístico de Mingau, segue em recuperação no Hospital São Luiz do Itaim, em São Paulo, após ser submetido a uma cirurgia no crânio no último sábado (13), que foi o Dia Internacional do Rock.

“O paciente Rinaldo Oliveira Amaral (Mingau) realizou no sábado o procedimento de cranioplastia e está em recuperação pós-cirúrgica, com quadro clínico estável”, destacou o boletim médico divulgado nesta segunda-feira (15), inicialmente pela Itatiaia.

No mesmo dia da cirurgia, Isabella Aglio, filha do baixista, compartilhou nas redes sociais atualizações sobre a saúde do pai. “Gente, acabou a cirurgia! Deu tudo certo, graças a Deus! Obrigada pelas vibrações positivas”, escreveu ela.

Isabella já havia usado o perfil de Mingau nas redes sociais na primeira semana de julho, mais especificamente no dia 03, para informar que a cirurgia havia sido marcada.

“Faz tempo que eu não dou informações do meu pai, porque não tinha grandes novidades. Mas agora já temos notícias boas! Além de o quadro dele ser estável, conseguimos que o convênio pague a prótese, via liminar, com ajuda do advogado Dr. Paulo Orlando”, explicou ela.

“Então, a cirurgia deverá acontecer no dia 13 de julho – o Dia Internacional do Rock! Assim que tiver novidades, vou contando pra vocês. Obrigada a todos pela força!”, acrescentou.

Internação de Mingau

A internação de Mingau no Hospital São Luiz do Itaim ocorreu em 02 de fevereiro, menos de um mês após ele receber alta médica e dar entrada em uma clínica de reabilitação.

O baixista foi hospitalizado para tratar uma infecção pulmonar, um problema que já havia enfrentado em novembro do ano anterior, durante sua primeira internação. A trajetória de Mingau no último ano tem sido marcada por desafios significativos em relação a uma recuperação.

Em 02 de setembro do ano passado, ele foi baleado em uma comunidade de Paraty, no Rio de Janeiro. Na ocasião, ele estava em um automóvel que foi atingido por vários disparos.

O músico foi levado em estado gravíssimo para o Hospital Hugo Miranda e, no dia seguinte, transferido de helicóptero para o Hospital São Luiz do Itaim.

O episódio em Paraty deixou fãs e amigos do músico apreensivos, mas a recuperação de Mingau tem sido uma prova de sua força e resiliência. A cranioplastia realizada no último sábado representa mais um passo importante em seu processo de recuperação.

Enquanto Mingau continua sua recuperação, a comunidade musical e os fãs do Ultraje a Rigor permanecem atentos e solidários e enviam mensagens de apoio e desejos de uma recuperação completa.