Beyoncé posa ao lado de discos de ‘Cowboy Carter’

Foto: Instagram @beyonce

Na manhã do último domingo (14), a cantora Beyoncé esteve em uma loja de discos e posou ao lado da edição de vinil de seu mais recente álbum Cowboy Carter.

Vale lembrar que de acordo com a revista The Hollywood Reporter, em abril foi a oitava vez que uma estreia de Beyoncé alcançou de primeira a posição do Billboard 200, conquistada graças as 407 mil cópias vendidas do álbum Cowboy Carter.

Vale ressaltar que o projeto se destacou em outros rankings elaborados pela mesma publicação, de nichos específicos. São eles Americana/Folk Albums, Top Album Sales e Top Country Albums.

A cantora Dolly Parton concedeu uma entrevista ao E! News e comentou sobre o álbum Cowboy Carter e a versão de Jolene, feita por Beyoncé.

“Achei muito ousado da parte dela. Quando me disseram que ela faria ‘Jolene’, pensei que fosse a minha versão habitual. Não foi, mas eu adorei o que ela fez. E quando você é compositor, você ama o fato de que as pessoas cantam as suas músicas, não importa como”, contou.

Beyoncé fala sobre “quebrar barreiras” com ‘Cowboy Carter’

A cantora Beyoncé refletiu sobre o impacto cultural que ela causou com seu álbum country, Cowboy Carter, durante entrevista para o Hollywood Reporter.

“Quando você está quebrando barreiras, nem todo mundo está pronto e aberto para uma mudança. Mas quando vejo Shaboozey arrasando nas paradas e todas as belas cantoras country voando para novos patamares, inspirando o mundo, é exatamente isso que me motiva”, afirmou.

“Houve um tempo na minha vida em que as paradas e as vendas me animavam e motivavam. Uma vez que você se desafiou e derramou cada grama da sua vida, sua dor, seu crescimento e seus sonhos na sua arte, é impossível voltar atrás”, ela continuou. “Estou muito grata e honrada pelo sucesso extraordinário do novo álbum.”

Vale lembrar que o álbum foi muito bem nas paradas. Cowboy Carter também foi lançado em primeiro lugar nas paradas Top Country Albums, Americana/Folk Albums e Top Album Sales da Billboard. Ela é a primeira mulher negra a liderar a lista Top Country Albums, desde seu início em janeiro de 1964.

“Estou honrada em apresentar a tantas pessoas as raízes de tantos gêneros. Estou tão emocionado que meus fãs confiaram em mim. Os guardiões da indústria musical não estão felizes com a ideia de dobrar gêneros, especialmente vindo de um artista negro e definitivamente não de uma mulher”, concluiu.

“Este álbum levou mais de cinco anos para ser feito”, escreveu Beyoncé sobre o projeto no Instagram no início deste mês. “Ele nasceu de uma experiência que tive anos atrás, na qual não me senti bem-vindo… e estava muito claro que não era. Mas, por causa dessa experiência, mergulhei mais fundo na história da música country e estudei nosso rico arquivo musical. É bom ver como a música pode unir tantas pessoas ao redor do mundo, ao mesmo tempo em que amplifica as vozes de algumas das pessoas que dedicaram tanto de suas vidas a educar sobre nossa história musical.”

