Kamisa 10 lança DVD ao vivo na íntegra com participação de Dilsinho

Foto: Hugo Di Souza

Desde outubro de 2023, quando o Kamisa 10 lançou seu primeiro EP intitulado Na Vibe do K10 RJ, os amantes do pagode estão sendo presenteados com hit atrás de hit. Atualmente, com mais de 150 milhões de plays somados nas plataformas, o audiovisual já pode ser considerado o maior da carreira do grupo.

Agora, o DVD está disponível na íntegra em todos as plataformas digitais pela Warner Music e ainda conta com a colaboração do cantor Dilsinho em Quem Mandou, se unindo às outras 17 faixas, completando o álbum.

Escrita por Bruno Gabryel, Rodrigo Oliveira e Gaab, a colaboração do Kamisa 10 com Dilsinho retrata o processo de parar de amar uma pessoa e esquecê-la por completo. O videoclipe também já está disponível e compartilha a energia única que rolou durante as filmagens do audiovisual, que aconteceu em julho de 2023 em frente a um cenário paradisíaco no Hotel Nacional, em São Conrado (RJ).

“Nem acredito que estamos encerrando os lançamentos desse projeto que é tão importante pra nossa carreira. Só podemos agradecer a todos que fizeram parte disso e nos ajudaram a realizar esse sonho. Alcançamos números, lugares e marcos que nunca imaginamos. Agora vocês podem conferir o repertório completo!”. compartilha Angelino, vocalista do Kamisa 10.

“Fico muito feliz em fazer parte desse momento da carreira do K10. Os meninos são muito talentosos e entregam uma energia surreal em qualquer lugar que pisam, sem contar o talento, eles tem tudo para crescer ainda mais. Me senti honrado pelo convite. A nossa colaboração está imperdível, tenho certeza que todos vão curtir esse pagode”, complementa Dilsinho.

Durante as gravações, Angelino, Pitchula e Erlon também dividiram o palco com outros grandes nomes da indústria. São eles: Thiaguinho, MC Daniel, Gica e Guilherme & Benuto. A união dos pagodeiros e a junção do estilo musical com o funk e o sertanejo foi um tremendo acerto, isso porque as parcerias Sentada Malvada, Spoilerzinho, Envolvidassa e Para Que Ta Feio entraram nas principais playlists e rankings do país desde seus lançamentos, e já superam 95 milhões de plays somados.

Kamisa 10: terceira parte do projeto “Na Vibe do K10” chegou em abril de 2023

Após o grande desempenho dos dois primeiros EP’s do projeto Na Vibe do K10 nas plataformas digitais pela Warner Music, os goianos do Kamisa 10 comemoram o sucesso das faixas Ficante e Lance Livre, que já ultrapassam a marca de 62 milhões de visualizações apenas no YouTube.

Os pagodeiros disponibilizaram o novo compilado do projeto em abril de 2023, que conta com quatro faixas, dentre elas três autorais e uma regravação.

O primeiro videoclipe é da nova música de trabalho do grupo, No Meio da Madruga, inédita e autoral que promete seguir com sua sonoridade que mistura a base do pagode com beats eletrônicos – característica que os diferencia – e já está disponível no canal oficial do grupo no YouTube.

A letra narra um homem muito apaixonado por sua amada e que não consegue pensar em outra coisa, a não ser nela: “De novo eu falhei em tentar fazer / Algum som que não falasse nada de você/ Eu juro, eu tô fazendo esforço/ Mas olha eu errando de novo”.

“Está semana estaremos fechando com chave de ouro nosso projeto audiovisual, que gravamos em Goiânia. A terceira parte não poderia ser diferente e vem com novas músicas autorais repletas com a vibe que nós do K10 amamos fazer. Estamos muito empolgados para que todos vocês escutem. Todo amante de pagode vai curtir bastante!”, diz Erlon, percussionista do grupo.

Ouça o álbum: