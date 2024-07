Revelação do pop country, Dasha lança a inédita faixa ‘Didn’t I’

Foto: Warner Records

Respondendo à demanda esmagadora dos fãs por mais música, uma das estrelas emergentes mais quentes de 2024 e sensação do pop country, Dasha lançou na última semana a inédita Didn’t I, que já está disponível nas plataformas digitais pela Warner Records.

Didn’t I traz os vocais dinâmicos de Dasha e a composição inteligente da artista, enquanto algumas palmas impulsionam o ritmo e o violino acentua o riff brilhante do banjo. Na canção, a artista simplesmente não consegue se desvencilhar de um antigo caso, enquanto confessa no refrão: “So why am I here with your lips on mine? I could’ve sworn I said, ‘This is over. Didn’t I?’”

Em tradução livre: “Então, por que estou aqui com seus lábios nos meus? Eu poderia jurar que disse, ‘Isso acabou. Não disse?’”.

Com sua narrativa irreverente e melodia contagiante, Didn’t I tem todos os elementos para se tornar mais um sucesso da estrela em ascensão.

Quem é Dasha?

Anna Dasha Novotny, nascida em 27 de fevereiro de 2000, é uma talentosa cantora e compositora americana. Ela nasceu e cresceu em San Luis Obispo, na Califórnia (EUA), e tem ascendência tcheca. Ela frequentou a Belmont University até o início da pandemia do coronavírus.

Dasha lançou o single Don’t Mean a Thing pela Famouz Records em abril de 2020. Mais tarde, assinou com a Quadio Records, uma subsidiária da Disruptor Records. Além de Don’t Mean a Thing, outros singles como $hiny Things, None of My Business e 21st Birthday fazem parte do EP Shiny Things, lançado em 2021.

Em novembro de 2023, Dasha lançou o single Austin, sua incursão no universo da música country. Essa música marcou sua estreia nas paradas da Billboard, chegando ao TOP 20 do Billboard Hot 100 em junho de 2024. Além disso, Austin também foi bem-sucedida em outros países, alcançando o top dez nas paradas da Bélgica (Flandres), Irlanda, Holanda, Noruega e Reino Unido.

Álbuns: Seu álbum de estreia, Dirty Blonde, foi lançado em janeiro de 2023 pela Quadio Records. Em seguida, em fevereiro de 2024, ela lançou seu segundo álbum completo, intitulado What Happens Now? pela Warner Records.

Confira: