Simone Mendes lança a inédita faixa ‘Mulher F***’

Foto: Divulgação

A cantora Simone Mendes disponibilizou na última semana o seu inédito single Mulher F***, que já está nas plataformas digitais pela Universal Music. Com uma letra forte e de respeito às mulheres, a artista também divulgou o clipe oficial da canção em seu canal oficial no YouTube, com imagens captadas de seu mais recente projeto Cantando Sua História.

“Abaixa esse tom de voz / Quem ‘cê pensa que é? / Primeiro passo pra ser homem / Aprende a tratar direito uma mulher”, diz um trecho do novo single.

“Desde a primeira vez que ouvi essa música, me apaixonei. A letra é forte e traz muita verdade sobre muitos relacionamentos por aí. Nós, mulheres, merecemos respeito e sermos cuidadas pelos nossos parceiros. Amor e respeito, é a base para qualquer união”, diz Simone.

A artista mais premiada de 2023 e com uma legião de mais de 13,4 milhões de ouvintes mensais no Spotify, disponibilizará na próxima sexta-feira (19), mais um single do DVD, a canção Climão.

Cantando Sua História, projeto gravado em Fortaleza (CE), traz a parceria com o produtor musical Eduardo Pepato, vencedor do Grammy Latino, e que esteve presente, também, no bem-sucedido álbum Cintilante.

Simone e Simaria voltam a cantar juntas em show em Goiânia

No último sábado (6), a cantora Simone Mendes se apresentou no festival Jorge e Mateus Único e chamou Simaria para subir ao palco.

Ela cantou a faixa Meu Violão e Nosso Cachorro com Simone no show, que aconteceu em Goiânia. “Hoje eu vim assistir a minha irmã […] Eu estava com saudades de vocês, não quero ir embora”, declarou.

Zaya, filha caçula de Simone, se divertiu com a mãe e a tia durante a performance.

“Simone Mendes passou por aqui e entregou tudo como sempre e contou com uma participação mais que especial de Simaria! Que noite incrível”, afirmou o perfil do evento no Instagram.

Vale lembrar que a dupla anunciou a separação em agosto de 2022.

“Me afastarei temporariamente dos palcos para cuidar dos meus filhos e da minha condição vocal. Sigo cumprindo meus compromissos de publicidade e planejando os próximos passos da minha carreira artística. Aos nossos fãs, todo o meu carinho, amor e gratidão, vocês são o meu combustível para seguir adiante”, disse Simaria.

Confira: