Demi Lovato lança música para campanha e fãs apontam volta ao pop

Foto: Instagram @ddlovato

Na última sexta-feira (12), a cantora Demi Lovato publicou em seu Instagram um vídeo de uma campanha publicitária de uma marca de produtos para cabelo.

A música é de uma sonoridade pop, levando os fãs a apontarem que a cantora estaria voltando a se dedicar ao gênero. Além de mostrar os produtos, Demi está em estúdio cantando a canção original.

Eles usaram as redes sociais para pedir que a cantora voltasse a lançar músicas como seus hits anteriores, Sorry Not Sorry e Cool For The Summer.

Vale lembrar que os últimos discos de Demi trazem faixas voltadas ao rock, como HOLY FVCK (2022) e REVAMPED (2023).

Em setembro de 2023, ela lançou o álbum com os principais hits pop de sua carreira cantados em versão rock.

Demi Lovato sobre sua saúde mental: “tenho esperança”

A popstar Demi Lovato, de 31 anos, tem sido muito aberta quando o assunto é a sua saúde mental.

Em suas recentes entrevistas, ela fala com clareza sobre os problemas que encontrou nos últimos anos relacionados a abuso de substâncias e as lutas que travou contra transtornos alimentares.

Contudo, Lovato admitiu em uma recente entrevista no Center For Youth Mental no evento beneficente anual do New York-Presyterian que pedir ajuda para enfrentar suas crises nem sempre foi imediatamente útil, pois ela se sentiu “derrotada” depois de entrar em tratamento pela quinta vez.

“Fui internada cinco vezes, e tem algo que toda vez que voltei para um centro de tratamento, me senti derrotada”, disse Demi Lovato. “E eu conheço essa experiência em primeira mão, mas acho que o vislumbre de esperança foi quando comecei a trabalhar e comecei a fazê-lo, seja um trabalho, um programa ou conversar com minha equipe de tratamento e construir relacionamentos lá”.

Hoje, mais otimista, a cantora acrescentou: “Acho que o vislumbre de esperança começou a mudar quando comecei a encontrar alegria e as pequenas coisas da vida. E isso era algo que era tão estranho para mim antes, porque eu estava tão acostumada, tão acostumada para não ver esperança.”

Demi Lovato esteve em reabilitação por várias oportunidades no passado, chegando a correr risco de morte em 2018, depois que sofreu uma recaída com drogas após seis anos sóbria.

Tal situação é refletida nas canções do álbum Dancing with the Devil… the Art of Starting Over que ela lançou em 2021.

Confira: