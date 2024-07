Karol G poderia gravar um EP de funk

Foto: Instagram @karolg

Na última sexta-feira (12), a cantora Karol G compartilhou em suas redes sociais um vídeo se despedindo de seu projeto Mañana Será Bonito.

“Este álbum, mais do que músicas, tem sido uma jornada de aprimoramento, desejo, motivação e um curativo para a alma”, afirmou ela na legenda.

“Neste dia 23 de julho, o nosso último show, vamos transmiti-lo através do meu canal do YouTube, em tempo real, para que TODOS, em qualquer lugar do mundo, possam assistir e celebrar este tão lindo que juntos construímos. Diga aos seus amigos, reúna a família, conheça todo o bairro, feche o quarteirão…”, anunciou.

Nas imagens, aparecem indícios do que poderiam ser pistas sobre o próximo passo de sua carreira. A primeira pista seria a tornozeleira verde e amarela que a cantora está usando.

No vídeo, Karol contracena com um garoto, juntos eles fazem um castelo de areia, porém as ondas do mar fazem com que ele se desfaça e restem apenas alguns montes de tamanhos diferentes. A imagem remete ao Pão de Açúcar, no Rio de Janeiro.

“Obrigado por fazer parte desta jornada que sem mentir, me proporcionou OS MOMENTOS MAIS INCRÍVEIS E INESQUECÍVEIS DA MINHA VIDA!”, finalizou.

Vale lembrar que a turnê que a trouxe ao Brasil este ano, terminará no próximo dia 23 de julho em Madri, na Espanha. O último show será transmitido ao vivo no Youtube.

Recentemente, a cantora surpreendeu os fãs com o novo single Si Antes Te Hubiera Conocido.

A colombiana mergulhou no gênero merengue para a nova faixa, dando início à temporada de verão.

Em seu Instagram, ela comentou sobre a homenagem ao merengue pois gosta muito da República Dominicana.

“Trabalhei uma parte de ‘Mañana Sera Bonito’ lá, e quando preciso me desconectar do mundo e me conectar comigo mesma, também vou lá”, escreveu. “Sua cultura, sua música, suas cores, a hospitalidade, a energia… tudo parece muito autêntico e especial lá. Seu povo me acolheu de uma forma que preenche meu coração e me inspira o tempo todo“, disse.

Vale ressaltar que Karol G já colaborou no remix de Tá Ok, hit de Dennis e Kevin o Chris.

‘Provenza’, de Karol G, ultrapassa 1 bilhão de views no YouTube

A cantora Karol G ultrapassou a marca de um bilhão de visualizações no YouTube, dois anos após seu lançamento.

O videoclipe gravado na ilha de Lanzarote marca o nono clipe da artista colombiana a entrar no cobiçado Billion Views Club.

Vale destacar que Provenza alcançou o primeiro lugar nas paradas Hot Latin Songs e Latin Airplay em 2022.

Dirigido por Pedro Artola, o clipe mostra Karol G em um cenário puramente tropical, acompanhada de várias mulheres que se divertem em um paraíso natural, enquanto dança sensualmente no registro audiovisual.

Confira: