Globo da pernada no Flamengo e registra frase famosa

O colunista Danyel Nascimento, do jornal O Dia, descobriu que a Globo pode estar envolvida em uma nova polêmica e dessa vez o assunto fala por si só: futebol. É fato que Flamengo e São Paulo carregam o slogan “o mais querido”, se referindo ao carinho da torcida, Porém a emissora saiu na frente e registrou a marca, deixando os dois clubes a ver navios. Agora somente a Vênus Platinada pode usar a expressão.

Quem torce por um dos times, ou mesmo é fã de futebol, sabe que o Flamengo se apresenta em diversas plataformas como “o mais querido” e o São Paulo não fica atrás. Exceto que, agora, a defesa do time não previu este gol contra… A dona do Plim-plim solicitou no Instituto Nacional da Propriedade Industrial a marca e desbancou o Tricolor, literalmente.

A história não para por aí! Após a Globo registrar a frase “o mais querido”, o Rubro-Negro tomou posse da mesma marca, com uma pequena diferença: O time agora é “o mais querido do mundo”. O que restou à equipe paulista? Até o momento, nada. Afinal, eles tentaram obter o registro idêntico ao da emissora, algo que não foi concedido, e voltaram à estaca zero.

Vale destacar que São Paulo recebeu o apelido, agora registrado pelo canal televisivo, ainda no período da ditadura Vargas. Na época, eram proibidas as ostentações das bandeiras estaduais e, na inauguração do estádio do Pacaembu, o São Paulo entrou em campo e foi aplaudido de pé. Na manhã seguinte, o time estampou manchetes como “O Clube Mais Querido da Cidade”.

Já o Flamengo é apontado como sendo, de fato, “O Mais Querido” pela população. Para quem não sabe, a equipe foi fundada no bairro do Flamengo, Rio de Janeiro, em 17 de novembro de 1895. Com o passar dos anos, o clube é considerado o mais popular e bem-sucedido do esporte brasileiro, não apenas no futebol.