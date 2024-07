Nicole Scherzinger revela novo projeto musical e possibilidade de reunir Pussycat Dolls

Nicole Scherzinger, ex-Pussycat Dolls, está pronta para fazer um retorno musical significativo uma década após o último álbum de estúdio. Ela está atualmente concentrada em novos projetos musicais que mal pode esperar para compartilhar com os fãs.

Em uma recente entrevista ao Daily Mail, Nicole pareceu entusiasmada pelo futuro da carreira musical. “Estou sempre trabalhando em música, então mal posso esperar para poder compartilhar alguns dos novos projetos musicais em que estou trabalhando no futuro”, revelou.

“Mas esse momento chegará. Uma coisa de cada vez, tudo em seu próprio tempo”, continuou. Quando questionada sobre uma possível reunião com as Pussycat Dolls, Nicole mostrou-se aberta à ideia.

“Eu amo as Pussycat Dolls. Então, eu sempre digo nunca diga nunca. Obviamente estou em um momento diferente na minha vida agora, mas você nunca sabe o que o futuro reserva”, comentou Nicole, deixando em aberto a possibilidade de colaboração futura com suas ex-colegas de grupo.

As Pussycat Dolls foram um dos grupos femininos mais icônicos da música pop e era composto por Nicole Scherzinger, Carmit Bachar, Ashley Roberts, Jessica Sutta, Melody Thornton, Kimberly Wyatt e Kaya Jones.

O sucesso internacional veio com hits como “Don’t Cha”, “Buttons” e “Stickwitu”, “When I Grow Up”, “I Hate This Part”, “Hush Hush; Hush Hush” e “Jai Ho! (You Are My Destiny)”.

Em 2010, as Pussycat Dolls anunciaram um hiato que posteriormente foi confirmado como uma separação definitiva. O grupo vendeu mais de 54 milhões de discos e singles em todo o mundo.

Vida pessoal de Nicole Scherzinger

Além de sua carreira musical, Nicole tem se dedicado ao teatro, preparando-se para a estreia de ‘Sunset Boulevard’ no West End de Londres em setembro. Ela compartilhou a empolgação pelo musical e os planos para o futuro pessoal.

Recentemente, Nicole admitiu que planeja começar uma família com seu noivo, Thom Evans, ex-jogador de rúgbi. “Meu Deus, eu adoraria [ter um bebê]. Nunca me esquivei disso. Mal posso esperar. É como se o relógio estivesse correndo”, revelou Nicole em entrevista ao jornal The Times.

Ela também disse que tem o desejo de equilibrar seus compromissos profissionais com os planos para a família. “Quero ter um bebê, mas o trabalho chama. Mas vou ter que arranjar tempo porque, sim, mal posso esperar para ter filhos”, concluiu.

Nicole e Thom estão noivos desde o ano passado, mas ela revelou que ainda não começou a planejar detalhes do casamento. A cantora indicou que provavelmente o evento acontecerá nos próximos dois anos, quando seus compromissos teatrais permitirem.