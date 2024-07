Toni Braxton viraliza na internet após show em Las Vegas

A cantora Toni Braxton viralizou na internet no último sábado (13). O vídeo com imagens do show em Las Vegas atingiram mais de 560 mil visualizações no X (antigo Twitter).

A beleza e o talento da cantora de 56 anos chamaram a atenção dos internautas. Toni teve maior destaque durante os anos 1990 e ganhou sete Grammys.

A cantora também se prepara para a estreia da nova temporada de The Braxtons no canal We TV.

O novo reality show é estrelado por Toni, Tamar, Towanda, Trina e Sra. Evelyn Braxton. A temporada consistirá em oito episódios de uma hora.

De acordo com a We TV, em The Braxtons, “Toni, Towanda, Trina, Tamar e a Sra. E navegam em carreiras, desafios de saúde e vidas pessoais ocupadas enquanto aumentam seus laços familiares. Toni enfrenta um desafio crítico de saúde enquanto se prepara para seu retorno a Las Vegas.”

“Trina inicia terapia para PTSD. Towanda luta contra a alopecia. Tamar se concentra em sua jornada de bem-estar. E o sonho do programa de culinária da Sra. E está se tornando realidade.”, afirmou o comunicado.

“Os Braxtons são uma das famílias fundadoras dos reality shows e os telespectadores da We TV acompanharam cada momento de sua série pioneira original, que durou 148 episódios inesquecíveis. Estamos entusiasmados em recebê-los de volta e mais uma vez podermos compartilhar esses relacionamentos dinâmicos e todos os altos, baixos, triunfos, contratempos e dramas que ocorrem entre eles.”, finalizou.

O álbum mais recente de Toni Braxton, Spell My Name, foi lançado em 2021. Ele inclui seus singles Gotta Move On com H.E.R. e Do It, ambos atingiram o primeiro lugar na parada Adult R&B Airplay da Billboard.

Braxton tem 11 primeiros lugares na parada Adult R&B Airplay, o segundo maior número da história, atrás de Alicia Keys (14).

Vale lembrar que uma segunda temporada já está confirmada para começar no dia 9 de agosto e irá até 21 de dezembro. Ela se apresenta junto com o comediante Cedric the Entertainer, no show Love & Laughter.

“A comédia e a música estão no centro da experiência comunitária humana desde o início dos tempos, e estamos entusiasmados por nos juntarmos ao palco para trazer essa experiência ao Cosmopolitan”, disseram Braxton e Cedric em comunicado conjunto. “Todos nós precisaríamos de um pouco mais de amor e risos em nossas vidas.”

Confira:

Em pânico com esse vídeo da Toni Braxton que tem 57 anos e parece ter 25! pic.twitter.com/fX18JRhJWS — Gabriel Mahalem (@gabrielmahalem) July 13, 2024