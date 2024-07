Abel Pintos e Karol G cantaram hinos de Argentina e Colômbia

No último domingo (14), o cantores Abel Pintos e Karol G cantaram os hinos de seus países antes da final da Copa América, Argentina e Colômbia respectivamente.

Abel vestiu com terno azul royal e cantou o hino acompanhado por uma equipe apaixonada e emocionada que cantou junto. Enquanto isso, Karol estava com a camisa colombiana e uma saia de couro preta com botas de cano alto enquanto era acompanhada por uma multidão.

Os dois não foram as únicas estrelas da música presentes no torneio de futebol. Maluma, Feid, Ryan Castro e Blessd também foram vistos nas arquibancadas em apoio à seleção.

No início deste mês, foi confirmado que Shakira se apresentaria durante o show do intervalo. “Prepare-se para sentir a grandeza num espetáculo que fará o continente vibrar!”, disse o anúncio oficial.

Na noite do jogo, a estrela global colombiana expressou em sua história no Instagram: “Nos vemos hoje à noite na final da Copa América. Eu estou nervoso!”

As seleções colombiana e argentina provaram ser as melhores em campo desde o início do torneio de futebol, em 20 de junho, eliminando outros países fortes como Brasil, Uruguai e Venezuela.

A Argentina foi a vencedora da noite, com um gol marcado por Lautaro Martínez.

Karol G encerra turnê ‘Mañana Será Bonito’

Na última sexta-feira (12), a cantora Karol G compartilhou em suas redes sociais um vídeo se despedindo de seu projeto Mañana Será Bonito.

“Este álbum, mais do que músicas, tem sido uma jornada de aprimoramento, desejo, motivação e um curativo para a alma”, afirmou ela na legenda.

“Neste dia 23 de julho, o nosso último show, vamos transmiti-lo através do meu canal do YouTube, em tempo real, para que TODOS, em qualquer lugar do mundo, possam assistir e celebrar este tão lindo que juntos construímos. Diga aos seus amigos, reúna a família, conheça todo o bairro, feche o quarteirão…”, anunciou.

Nas imagens, aparecem indícios do que poderiam ser pistas sobre o próximo passo de sua carreira. A primeira pista seria a tornozeleira verde e amarela que a cantora está usando.

No vídeo, Karol contracena com um garoto, juntos eles fazem um castelo de areia, porém as ondas do mar fazem com que ele se desfaça e restem apenas alguns montes de tamanhos diferentes. A imagem remete ao Pão de Açúcar, no Rio de Janeiro. Dois detalhes que poderiam apontar uma ligação com o Brasil.

No começo do ano, surgiram rumores de que Karol gravaria uma álbum de funk, porém nada se confirmou até o momento.

“Obrigado por fazer parte desta jornada que sem mentir, me proporcionou OS MOMENTOS MAIS INCRÍVEIS E INESQUECÍVEIS DA MINHA VIDA!”, finalizou.

Vale lembrar que a turnê que a trouxe ao Brasil este ano, terminará no próximo dia 23 de julho em Madri, na Espanha. O último show será transmitido ao vivo no Youtube.

Confira:

Karol G performs the Colombian national anthem at the Copa America final ?? Watch https://t.co/29P7FK9do1#CA2024 #OptusSport pic.twitter.com/tm7Zz9NRLL — Optus Sport (@OptusSport) July 15, 2024



