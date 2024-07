Victoria Monét revela desejo de se mudar para o Brasil 

No último sábado (13), a cantora Victoria Monét revelou que gostaria de morar no Brasil. Ela fez a revelação após o pré-candidato do Partido Republicano, Donald Trump, sofrer um atentado durante um comício em Butler, no estado da Pensilvânia.

“Bem… O que podemos fazer! Quem quer fazer as malas e se mudar para o Brasil comigo”, escreveu.

A mensagem conta com mais de 1.400 respostas, entre memes e fãs aceitando o convite. A cantora Ludmilla postou um emoji de olhos e coração, sugerindo que estaria atenta para a “possível” mudança.

Vale ressaltar que em 2023 Victoria esteve em Salvador, na Bahia. Ela participou do Afropunk, o maior festival de cultura negra do mundo.

Vale destacar que seu mais recente single, Alright é uma das 11 músicas do álbum Jaguar II, que foi lançado em agosto de 2023. Ela conquistou três Grammys este ano: Artista Revelação, Melhor Álbum de R&B e Melhor Engenharia de Som de Álbum Não-clássico.

O ex-presidente Donald Trump foi atingido de raspão na orelha por Thomas Matthew Crooks, de 20 anos, que usava um fuzil. Ele foi morto pela polícia. O ataque deixou um morto e duas pessoas feridas gravemente.

Após ser retirado do palco pelo serviço secreto, Trump foi atendido em um hospital da região.

“Eles [agentes] fizeram um trabalho fantástico. É muito surreal para todos nós”, disse ele ao New York Post.

Confira:

Welp…who wants to pack it on up and move to Brazil with me… — Victoria Monét (@VictoriaMonet) July 13, 2024

Assista ao clipe de Alright: