O Juh, o cantor que encantou Juliette no BBB, revela o clipe de ‘4:20’ - (crédito: TMJBrazil)

Conhecido por homenagear a cantora Juliette durante o período do BBB com a canção Cacto, o cantor O Juh acaba de lançar o clipe de 4:20, single produzido pela One Produtora, responsável por Girassol de Whindersson Nunes e Vagalumes de Ivo Mozart. A faixa já está disponível nas plataformas digitais.

No clipe, O Juh escolheu usar uma estética antiga, com os anos 20 como referência em algumas cenas e mesclar com cenas modernas, ao lado de objetos de cena que trazem a mensagem da música à tona, como uma fogueira, rosas, entre outros.

“Entrar na banheira para gravá-lo, com roupa, num frio absurdo, logo após gravar as cenas em frente a fogueira… Foi um desafio. A equipe toda estava em um banheiro minúsculo, porque parte dele ganhou algumas cenas gravadas em um ônibus-casa”, contou.

O novo audiovisual é assinado por Pedro Sá, diretor que já trabalhou na direção e filmagem de importantes promessas da música como Nina Baiocchi, Reeh Augusto, Júlia Barni, Cássia Silva e Paloma Souza.

A faixa mistura muito pop, música urbana e um pouco de Rap e Trap, e, inicia os trabalhos de seu álbum, que chega ao mundo ainda em 2024. Além do som marcante, ela retrata um casal apaixonado, cheio de garra para conquistar o mundo e derrubar as muralhas que existirem em seu caminho.

“Você pode conquistar alguém com ela, viajar, passear pela sua mente e até convidar alguém para escutar o som, em qualquer hora e qualquer lugar. É a música de maior impacto do mês de julho!”, afirmou O Juh.

Confira: