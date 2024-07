Madonna passa a seguir Cauã Reymond no Instagram e movimenta a web

A internet foi à loucura nesta segunda-feira (15) com a informação de que Madonna, de 65 anos, começou a seguir o ator brasileiro Cauã Reymond, de 44, no Instagram.

A Rainha do Pop, conhecida por sua presença influente nas redes sociais, movimentou a web ao seguir o perfil do artista, que retribuiu o gesto seguindo-a de volta.

Nas redes sociais, a reação foi imediata, com muitos torcendo pelo casal improvável e comentando sobre a súbita conexão entre a estrela internacional e o galã brasileiro.

“A Madonna seguindo o Cauã Reymond, a diva está mesmo de olho na cultura brasileira“, afirmou um usuário do X, antigo Twitter. “Ela não é boba, nem inocente“, declarou outro.

O gesto da Rainha do Pop, que possui uma lista seleta de apenas 565 pessoas que segue, incluindo Cauã, agitou as redes sociais e gerou especulações sobre um possível romance entre os dois.

Madonna está solteira desde o fim de seu relacionamento com Josh Popper, em maio deste ano. Cauã, por sua vez, não assume um novo relacionamento desde o término de seu casamento com Mariana Goldfarb, no ano passado.

O término de Madonna teria ocorrido devido aos compromissos intensos da The Celebration Tour, que passou pelo Brasil recentemente. Segundo informações do The Sun, ela e o treinador de boxe estavam sem se ver há meses devido à agenda lotada da turnê mundial.

Já o ator e a modelo se casaram em abril de 2019, após um relacionamento que começou em março de 2016. Mariana foi a primeira namorada assumida por Cauã após o término de seu longo relacionamento com Grazi Massafera, em 2013.

A Rainha do Pop já teve um romance com o brasileiro Jesus Luz. Além de Cauã Reymond, Madonna também segue outros brasileiros no Instagram, como Anitta e Pabllo Vittar.

Ambas participaram do icônico show da cantora no Rio de Janeiro, em maio, onde Madonna transformou as areias de Copacabana em uma grande pista de dança, ao apresentar seus maiores sucessos com direito a diversas trocas de looks, além de beijos em bailarinos.

Agora, resta aguardar para ver se a interação nas redes sociais se transformará em algo mais sério entre Madonna e Cauã Reymond, enquanto os fãs continuam a especular e a apoiar a possibilidade deste novo romance.

Madonna e Jesus Luz

Jesus Luz e Madonna tiveram um relacionamento entre 2008 e 2010, que teve início após se conhecerem durante a passagem da cantora pelo Brasil com a “Sticky & Sweet Tour” no final de 2008.

Na época, Madonna estava recém-separada de Guy Ritchie. O relacionamento foi bastante noticiado, com o DJ acompanhando Madonna em diversos eventos ao redor do mundo.

Em 2009, Jesus Luz participou do clipe da música “Celebration”, que também deu nome à coletânea lançada por Madonna na época e à sua turnê comemorativa dos 40 anos de carreira.