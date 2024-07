Halle Berry deixa elenco da série de Ryan Murphy, ‘All’s Fair’

Na última segunda-feira (15), foi divulgado que a atriz Halle Berry não faz mais parte do elenco da próxima série de drama jurídico do Hulu, All’s Fair.

De acordo com a Variety, a notícia de sua saída acontece apenas uma semana depois de ter sido confirmado que ela havia se juntado à série ao lado de Glenn Close e Kim Kardashian. Segundo fontes do site, a atriz saiu devido a um conflito de agenda.

Vale destacar que a série All’s Fair, de Ryan Murphy, terá como foco um escritório de advocacia exclusivamente feminino em Los Angeles. Os detalhes do personagem de Berry não foram divulgados.

Os próximos lançamentos da atriz incluem o filme da Netflix A Liga, ao lado de Mark Wahlberg, e o filme de terror da Lionsgate Never Let Go. O primeiro estreará em 16 de agosto, enquanto o outro está previsto para o dia 27 de setembro.

Neste projeto, Murphy atua como escritor, diretor e produtor executivo, esta foi a primeira série anunciada sob seu novo contrato geral com a Disney após o fim de seu contrato com a Netflix. Jon Robin Baitz, Joe Baken, Jamie Pachino, Laura Greene e Richard Levine também atuam como escritores e produtores executivos. Kardashian e Close são produtoras executivas junto com Kris Jenner, Alexis Martin Woodall, Eric Kovtun e Scott Robertson.

Vale ressaltar que na semana passada foi divulgado que All’s Fair é um dos cinco programas que receberão uma parte de US$ 58 milhões em créditos fiscais da California Film Commission. A expectativa é que a série seja filmada por 97 dias na Califórnia, incluindo 10 dias fora da área de Los Angeles.

Netflix libera trailer de filme com Halle Berry e Mark Wahlberg

A Netflix liberou o trailer do filme A Liga, protagonizado por Halle Berry e Mark Wahlberg.

Os atores Mike Colter, Adewale Akinnuoye-Agbaje, Jessica De Gouw, Alice Lee, Jackie Earle Haley e J.K. Simmons completam o elenco. A direção é de Julian Farino.

“Mike (Wahlberg) está feliz vivendo uma vida simples como trabalhador da construção civil em sua cidade natal, Nova Jersey – até que sua namorada do ensino médio, Roxanne (Berry), aparece com mais coisas em mente do que romance. Sabendo que ele é o homem certo para o trabalho, ela recruta Mike para uma perigosa missão de inteligência na Europa que os junta novamente em um mundo de espiões e perseguições de carros em alta velocidade, com faíscas voando pelo caminho”, diz a sinopse.

Vale destacar que o filme de ação estreia no dia 16 de agosto.