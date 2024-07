“Elite” faz homenagem aos elencos passados ??no pôster da 8ª temporada

Preparem os lencinhos! A Netflix acaba de liberar o pôster oficial da 8ª e última temporada de Elite, e ele está carregado de nostalgia. O cartaz é uma homenagem emocionante aos diversos atores que marcaram a série ao longo dos anos. Figuras icônicas como Danna Paola, Manu Ríos, Miguel Bernardeau, Arón Piper e Georgina Amorós estão de volta para dar um último adeus.

Com a frase impactante até nunca, até sempre, o pôster promete trazer uma onda de emoções para os fãs que acompanharam todas as reviravoltas e dramas de Las Encinas. A Netflix não deixou por menos e, ao divulgar o pôster, dizia: Tenho que chegar ao fim para poder sentir saudade. Elite termina em 26 de julho

E como se isso não bastasse, a empresa cobriu um prédio em Madri com uma versão gigante do pôster, exibindo a frase matrícula de honra em História da Espanha.

Desde sua estreia em 2018, Elite viu muitos rostos talentosos passarem por seus corredores cheios de intrigas e segredos. Alguns atores seguiram para outros projetos, mas infelizmente, nem todos tiveram a mesma sorte.

Na 8ª temporada, apenas dois membros do elenco original permanecem: Omar Ayuso (Omar) e Mina El Hammani (Nadia). Ambos já foram despedidos da série em algum momento, mas retornam especialmente para esta última temporada, fazendo um belo retorno aos seus papéis.

Além do pôster nostálgico, a Netflix também lançou um trailer emocionante que dá um gostinho do que está por vir. A última temporada promete fechar com chave de ouro, trazendo de volta toda a intensidade e os mistérios que fizeram de Elite um verdadeiro fenômeno global.

Confira o trailer e a sinopse da última temporada de Elite e prepare-se para se despedir de uma das séries mais marcantes dos últimos tempos.

A chegada dos irmãos Emilia e Héctor Krawietz, líderes da associação de ex-alunos Las Encinas, abala os alicerces da escola. Influentes, poderosos e corruptos, os Krawietz causarão estragos por onde passarem e destruirão a vida daqueles que caírem em suas redes. Só Omar poderá enfrentá-los e estará disposto a fazer qualquer coisa para vê-los cair, porque, em última análise, representam o que sempre houve de errado em Las Encinas.

Então, prepare-se para uma montanha-russa de emoções, porque Elite chega ao fim em 26 de julho e promete deixar uma marca eterna no coração dos fãs. Qual é a sua memória favorita da série?

Djenifer Henz – Supervisionado por Marcelo de Assis