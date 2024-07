Pabllo Vittar: “Alibi” sobe no Spotify global e chega ao top 5 no Brasil - (crédito: TMJBrazil)

Pabllo Vittar está dominando o mundo da música mais uma vez! A recém lançada Alibi, com colaboração das talentosas Sevdaliza e Yseult, já conquistou os fãs e as paradas de 57 países em apenas algumas semanas desde o lançamento, atingindo um impressionante #14 no Spotify Global!

O lançamento da maranhense ultrapassou Sagrado Profano, de Luísa Sonza e KayBlack, para se tornar a música pop mais ouvida do país. Acima de Alibi estão dois sucessos do sertanejo (Sonho Dela e Eu Sou Sentimento) e dois do funk (The Box Medley Funk 2 e MTG Quem Não Quer Sou Eu).

Mas não para por aí. Alibi também está fazendo barulho aqui no Brasil, onde alcançou o #5. A faixa não só está ganhando reproduções massivas – já são mais de 38 milhões de streams – como também está se destacando em lugares como Romênia, Estônia, Suíça e Portugal.

E não pense que é só isso. Enquanto ela e suas parceiras internacionais lutam pelo topo das paradas globais, seu hit São Amores, do álbum Batidão Tropical Vol. 2, também está ganhando força, especialmente na América Latina.

os argentinos comemorando a vitória da Argentina na #CopaAmerica2024 ao som de “são amores” da pabllo vittar, esse é o tweet.???????????? pic.twitter.com/wMUXuvU3H1 — rosa que linda eres ???????? (@good4numanice) July 15, 2024

Recentemente, os argentinos celebraram a vitória da Argentina na Copa América 2024 ao som dessa faixa viral, mostrando como a música de Pabllo Vittar está conquistando o coração dos fãs ao redor do mundo.

A música já dominou as paradas virais do Peru, Bolívia e Paraguai, e está arrasando na Argentina e na Espanha, tudo graças à coreografia que está fazendo o maior sucesso no TikTok!

35k no áudio da tia ensinando a coreo de são amores kkk pic.twitter.com/ZGywf2xlK2 — ianzin SEU ÁLIBI ???????? (@ianvicx_) July 5, 2024

E tem mais: há um mês, a influenciadora peruana Lis Padilla soltou um vídeo no TikTok ensinando a coreografia de São Amores. E não é que esse vídeo foi crucial para o sucesso da música? Já acumulou mais de 26,2 milhões de visualizações e 1,7 milhão de likes!

São Amores é uma regravação super animada da banda Forró do Muído, da época em que as talentosas irmãs Simone e Simaria faziam parte do grupo. E adivinha só? Elas já deram o carimbo de aprovação para a versão de Pabllo Vittar da música! Recentemente, Simaria até postou um vídeo se divertindo ao som da faixa nas redes sociais. Então, se você ainda não está cantarolando São Amores o dia todo, é melhor começar agora mesmo!

Pabllo Vittar será a drag mais importante do mundo

Uma reportagem do jornal norte-americano The New York Times, publicada no domingo 30/06, afirma que a brasileira Pabllo Vittar será a maior drag queen do mundo. Segundo o texto, a maranhense deve ocupar o posto que atualmente pertence a RuPaul Charles.

Descrita como uma diva e rainha em ascensão, Pabllo não só domina o cenário musical, mas também se destaca como uma voz poderosa na luta pelos direitos da comunidade LGBTQIAPN+ no Brasil. Segundo o artigo, enquanto RuPaul pode ser a rainha das rainhas, Pabllo já é a herdeira evidente do trono global.

Pabllo Vittar está arrasando como uma diva em ascensão! Suas músicas são uma mistura perfeita de ritmos e culturas, quebrando todas as barreiras e inspirando pessoas ao redor do mundo. É como se cada nota e cada performance dela celebrassem a diversidade de um jeito único.

Djenifer Henz – Supervisionado por Marcelo de Assis