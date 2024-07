Anitta: “Menina Má” volta com tudo nas redes sociais e charts - (crédito: TMJBrazil)

" rel="nofollow" target="_blank">Menina Má da Anitta, lançada lá em 2012, antes mesmo do estouro de Show das Poderosas, está ressurgindo das cinzas e conquistando os charts de streaming. Com direito a clipe na época, a música está tendo seus melhores dias agora, doze anos depois. A faixa começou a viralizar no TikTok e os fãs estão ansiosos para ver Anitta abraçar esse movimento.

A música, que nasceu nos beats da Furacão 2000 como funk e ganhou uma repaginada pop no álbum de estreia de Anitta, está bombando em 2024. Recentemente, teve seu maior dia de streams no " rel="nofollow" target="_blank">Spotify, com cerca de 80 mil plays em 24 horas.

Atualmente, Menina Má é um dos áudios mais usados no TikTok, com 28,6 mil criações de vídeos ao som da faixa principal, sem contar as diversas variações que surgiram.

Com toda essa repercussão, os fãs de Anitta estão pedindo uma versão MTG da música, algo que já deu muito certo para outros artistas, como o DJ TOPO com " rel="nofollow" target="_blank">MTG QUEM NÃO QUER SOU EU, que dominou o topo das paradas no Brasil.

Os anitters também estão clamando para que Anitta inclua regularmente Menina Má em seus shows. Atualmente, ela a apresenta pontualmente, como nos Ensaios da Anitta e nos seus blocos de Carnaval.

Será que Anitta vai atender aos pedidos e nos presentear com uma nova era de Menina Má? Os fãs estão na expectativa e a nostalgia está no ar!

A Ascensão da Diva Pop: Um Toque de Nostalgia

Antes de Show das Poderosas transformar Anitta em uma sensação global, havia Menina Má. Lançada em 2012, essa música marcou o início da trajetória musical da artista, trazendo seu estilo único e carisma inconfundível para o cenário brasileiro. Com um videoclipe vibrante e uma batida envolvente de funk, a canção não só conquistou o público nacional como também preparou o terreno para o fenômeno que viria a seguir.

Relembre os primeiros passos de Anitta assistindo ao clipe de Menina Má

Desde então, Anitta tem sido uma força imparável na música, mesclando ritmos e influências brasileiras com elementos pop para criar um som verdadeiramente original e cativante. Sua capacidade de se reinventar e sua presença marcante nos palcos a tornaram não apenas uma estrela brasileira, mas uma figura internacionalmente reconhecida.

E você, qual é a sua música favorita da Anitta? Você também é fã da Anitta do velho testamento, relembrando os sucessos que a catapultaram para a fama?

Djenifer Henz – Supervisionada por Marcelo de Assis