Gusttavo Lima se pronuncia sobre polêmica por filho dirigir carro

Gusttavo Lima se manifestou pela primeira vez sobre a recente controvérsia que envolve o filho mais velho, Samuel, de sete anos, que foi flagrado dirigindo um carro ao lado do irmão mais novo, Gabriel, de quatro anos.

Durante um show, Gusttavo Lima abordou a polêmica, explicando que prefere criar seus filhos de maneira tradicional. “Você não pode nem colocar o menino para dirigir que já começam a reclamar. Aqui é rústico, raiz, igual aos meninos de antigamente”, disse o cantor.

Esse momento de desabafo foi registrado em vídeo e tem circulado nas redes sociais desde a última segunda-feira (15). O cantor afirmou que acredita que esse modelo de criação é mais saudável em comparação com o método moderno, onde as crianças são frequentemente expostas à tecnologia.

“O povo quer que deixe na frente do tablet, no telefone, na frente da tela do TikTok dançando? Muito melhor estar dirigindo do que fazendo outras coisas que não prestam”, argumentou Gusttavo Lima.

A declaração do cantor gerou discussões nas redes sociais sobre os métodos de criação de filhos, com opiniões divididas entre os que apoiam a abordagem tradicional e os que defendem uma educação mais moderna.

Vida pessoal de Gusttavo Lima

Em agosto de 2012, o cantor Gusttavo Lima iniciou um relacionamento com a atriz e modelo Andressa Suita. O casal oficializou a união civil em sua residência no dia 15 de dezembro de 2015.

Posteriormente, em 16 de outubro de 2016, realizaram uma cerimônia religiosa na fazenda de Gusttavo em João Pinheiro, Minas Gerais. Durante o casamento, o cantor emocionou a todos ao interpretar ao vivo seu sucesso “60 Segundos” enquanto Andressa entrava acompanhada de seu pai.

O primeiro filho do casal, Gabriel, nasceu em 28 de junho de 2017, seguido pelo nascimento do segundo filho, Samuel, em 24 de julho de 2018. No entanto, em 9 de outubro de 2020, Gusttavo e Andressa anunciaram a separação após cinco anos de casamento.

Negando rumores de traição, Gusttavo esclareceu que a decisão foi sua e explicou: “Do mesmo jeito que entrei no relacionamento, eu quis sair pela porta da frente. Temos dois filhos para criar pelo resto da vida. Nossa relação sempre foi muito tranquila”.

Ele também destacou que a amizade com Andressa continuaria, visando o bem-estar dos filhos: “Temos um propósito maior do que tudo, que é criar dois filhos que serão repletos de muito amor e dedicação. Amizade prevalece acima de tudo”.

Apesar da separação, em 2022, Gusttavo e Andressa decidiram reatar o relacionamento, mostrando que o amor e a parceria entre eles ainda eram fortes.