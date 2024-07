3 orações para o Dia Nossa Senhora do Carmo

Nossa Senhora do Carmo, também conhecida como Nossa Senhora do Monte Carmelo, tem sua origem ligada ao Monte Carmelo, uma montanha situada na região da atual Israel. No século XII, um grupo de eremitas cristãos estabeleceu-se nessa montanha, inspirados pelo profeta Elias, que, segundo a tradição bíblica, viveu e realizou milagres no Monte Carmelo.

Esses eremitas, que mais tarde se tornaram a Ordem dos Carmelitas, dedicaram-se à vida de oração e contemplação, venerando a Virgem Maria como sua patrona e protetora. A devoção à Nossa Senhora do Carmo se espalhou rapidamente, especialmente após a promessa de proteção espiritual feita por ela ao entregar o escapulário carmelita a São Simão Stock em uma aparição no século XIII.

Celebrada no dia 16 de julho, esta data é uma ocasião especial para os fiéis expressarem sua gratidão, pedir intercessão e renovar sua fé. A seguir, confira três orações poderosas para o Dia de Nossa Senhora do Carmo:

1. Oração de consagração à Nossa Senhora do Carmo

Ó, Virgem do Carmo, Mãe de Deus e nossa Mãe, eu me consagro inteiramente ao teu Imaculado Coração. Com confiança, eu entrego a ti minha vida, minha família, meus trabalhos e tudo o que tenho e sou.

Aceita-me como teu filho(a) e protege-me sob o teu manto materno. Guia-me sempre nos caminhos de teu Filho Jesus, para que eu possa crescer em santidade e amor.

Nossa Senhora do Carmo, reza por mim agora e na hora de minha morte. Amém.

A oração de agradecimento à Nossa Senhora do Carmo expressa gratidão pelas bênçãos recebidas e reconhecimento de sua constante proteção (Imagem: Gorodenkoff | Shutterstock)

2. Oração de agradecimento à Nossa Senhora do Carmo

Ó, Nossa Senhora do Carmo, eu te agradeço por todas as graças e bênçãos que, por tua intercessão, recebi de Deus. Obrigado(a) por me acompanhar em minha jornada, por me proteger nos momentos de perigo e por me consolar nas horas de aflição.

Reconheço tua presença constante em minha vida e te agradeço por teu amor materno. Continua a me guiar e a interceder por mim, para que eu possa viver uma vida digna de teu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.

3. Oração de pedido à Nossa Senhora do Carmo

Ó, Santíssima Virgem do Carmo, Mãe de Deus e nossa Mãe, venho a ti com humildade e confiança para pedir tua poderosa intercessão. Conheces minhas necessidades e preocupações e, com fé, peço tua ajuda neste momento de dificuldade (faça seu pedido).

Tu, que és a Estrela do Mar, guia-me através das tempestades da vida e leva-me ao porto seguro do amor de teu Filho. Nossa Senhora do Carmo, intercede por mim e concede-me a graça que tanto necessito, se for da vontade de Deus.

Confio em teu poder e em teu amor maternal. Nossa Senhora do Carmo, rogai por nós. Amém.