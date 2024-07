MC Binn engata novo relacionamento: ‘Era para ser só uma ficada’

MC Binn e a namorada, a tatuadora Ana Laura Marques, demonstraram publicamente nesta segunda-feira (15) o romance ao torcerem juntos pelo Santos, que atualmente disputa a série B do Campeonato Brasileiro de 2024.

Aproveitando a folga, o casal foi visto no estádio da Vila Belmiro, onde o Santos venceu o Ituano por 2 a 0. MC Binn, que participou do “BBB 24”, compartilhou sua alegria nas redes sociais.

“Era pra ser uma ficada e agora estamos xingando juiz junto e torcendo pro Peixão”, escreveu o cantor, destacando a evolução de seu relacionamento.

O detalhe mais comentado pelos fãs foi o look do casal, que usava camisas personalizadas. Na blusa de MC Binn estava escrito “Da Ana”, enquanto na de Ana Laura podia-se ler “Do Binn”, simbolizando a união e carinho entre os dois.

MC Binn fez uma mudança no nome artístico

Anteriormente conhecido por outro nome artístico, alcançou notoriedade nacional no final de 2015 com o lançamento da música “Tá Tranquilo, Tá Favorável”.

Esse hit se tornou um fenômeno além do funk paulista, impulsionado pela dança do clipe que viralizou nas redes sociais e até foi adotada pelo jogador Neymar para comemorar os gols.

A música ganhou ainda mais popularidade com uma nova versão, em parceria com Lucas Lucco, que mesclou o funk carioca original com elementos do sertanejo. Um novo clipe para essa versão também foi lançado.

No dia 17 de fevereiro de 2016, MC Binn se apresentou no programa “Encontro com Fátima Bernardes” com “Tá Tranquilo, Tá Favorável”, onde a própria Fátima Bernardes e Leonardo Veras participaram da coreografia.

Apesar do sucesso nacional, MC Binn enfrentou desafios em sua carreira internacional. No dia 17 de maio de 2016, foi anunciado que ele estaria na programação do festival Warm Up, no Museu de Arte Moderna de Nova Iorque, mas sua apresentação marcada para o dia 23 de julho foi cancelada porque ele não conseguiu obter o visto de entrada nos Estados Unidos. Esse incidente o levou a considerar a mudança de seu nome artístico.

Em 2024, MC Binn foi confirmado como um dos participantes do reality show Big Brother Brasil, na vigésima quarta temporada, integrando o grupo “Camarote”. Ele foi o 17º eliminado do programa em 4 de abril de 2024, com 80,34% dos votos em um paredão contra Davi Brito, terminando em 8º lugar.

Após sua saída do reality, ele anunciou a mudança de seu nome artístico para MC Binn, com o objetivo de evitar qualquer associação com Osama bin Laden, o terrorista responsável pelo ataque às Torres Gêmeas.