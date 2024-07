Bruce Springsteen retorna ao TOP 100 nos EUA com single country

Quase 50 anos após sua estreia na Billboard, o lendário roqueiro Bruce Springsteen marca sua primeira aparição no TOP 100 dos EUA na categoria Hot Country Songs.

Springsteen também retorna a Billboard Hot 100 geral pela primeira vez em mais de 15 anos.

De acordo com os relatórios da Billboard datados de 20 de julho, a colaboração de Bruce Springsteen na canção Sandpaper de Zach Bryan se tornou um grande sucesso nos EUA. A faixa está incluída no álbum The great American Bar Scene, o mais recente trabalho de Bryan.

O disco chega ao topo das paradas de melhores álbuns de streaming, melhores álbuns de música country e melhores álbuns de rock e alternativo da Billboard, além de alcançar a segunda posição entre os discos mais vendidos dos Estados Unidos, com base nos relatórios de vendas de 5 a 11 de julho.

Sandpaper alcançou 7,1 milhões de plays nas plataformas digitais nos EUA, além de uma audiência de 22 mil pessoas nas transmissões de rádio no país. O single também vendeu 1.000 downloads em sua primeira semana, de acordo com os dados da Luminate.

Bruce Springsteen homenageou fãs que torceram por sua saúde

Bruce Springsteen fez uma homenagem aos seus fãs que celebraram sua música durante os dias em que ele se viu obrigado a cancelar seus shows.

Springsteen, de 74 anos, foi orientado a descansar sua voz depois de contrair um vírus, no que resultou no cancelamento de seus shows que aconteceriam nas cidades de Praga, Marselha e Milão.

No lugar dos shows, os fãs organizaram seus próprios eventos informais e cantaram alguns dos clássicos do The Boss, algo que emocionou o músico.

Em um vídeo postado no Instagram, o cantor disse: “É Bruce Springsteen, ligando das terras selvagens de Nova Jersey, onde estou superando meu problema vocal. enho que pedir desculpas novamente por ter perdido esses shows. Mas, mais importante que isso, tenho que agradecer aos nossos incríveis fãs nas cidades de Marselha, Milão e Praga pelas lindas serenatas quando não estávamos nos sentindo tão bem”.

E concluiu: “Foi realmente comovente, profundamente emocionante e é algo que não esquecerei. Estaremos de volta e daremos o show de suas vidas. Muito obrigado!”

O dono de clássicos como Born to Run, Streets Of Philadelphia e Dancing in the Dark estava em turnê com a E Street Band mas anunciou no dia 25 de maio que os três shows que realizaria nas cidades já citadas teriam que ser cancelados devido aos seus problemas vocais.

“Ei, aqui é Bruce Springsteen. Estou em Marselha. Infelizmente, não pude cantar para você, mas estaremos de volta a Marselha, a Praga e a Milão para lhe dar o show da sua vida . Isso eu prometo a vocês”, disse o cantor em um vídeo compartilhado no Instagram.