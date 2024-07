Emma Roberts anuncia que está noiva do ator Cody John

Nesta terça-feira (16), a atriz Emma Roberts compartilhou nas redes sociais que está noiva de Cody John.

“Colocando isto aqui antes que a minha mãe conte a todo mundo”, escreveu na legenda da foto exibindo o anel de diamante.

O casal oficializou o relacionamento em agosto de 2022. Emma namorava o também ator Garrett Hedlund, com quem tem o filho Rhodes, de 3 anos.

Vale lembrar que a atriz chegou a ficar noiva de Evan Peters, com quem trabalhou em American Horror Story, mas o casamento não chegou a acontecer.

Nos comentários da foto, ela recebeu as felicitações de fãs e amigas famosas.

“Parabéns!”, desejaram Ashley Tisdale, Lindsay Lohan e Nina Dobrev.

Vale destacar que Cody John é conhecido por participações em NCIS, No Escuro e Wu-Tang: Uma Saga Americana.

A data do casamento ainda não foi divulgada.

Sobrinha de Julia Roberts, Emma comentou em entrevista sobre fazer parte de uma família de artistas.

“Não acho que ninguém deva ser criticado por querer seguir seu sonho”, afirmou.

Emma Roberts fala sobre ser parte de uma família de artistas

Em 26 de junho, a atriz Emma Roberts deu uma entrevista ao podcast Table For Two, apresentado por Bruce Buzzi.

Ela rebateu críticas sobre ser “nepo baby”, já que é sobrinha de Julia Roberts e filha do ator Eric Roberts.

“Por que ninguém critica George Clooney por ser um ‘nepo baby’? Sinto que as jovens garotas sofrem mais com essa questão do nepotismo. Não vejo muitas pessoas criticando filhos de atores famosos. Não acho que ninguém deva ser criticado por querer seguir seu sonho.”, afirmou.

“É disso que sempre falo: as pessoas só veem suas vitórias porque só veem quando você está no pôster de um filme. Eles não veem toda a rejeição ao longo do caminho. Sou sempre muito aberta sobre coisas para as quais fiz testes e não consegui o papel. Acho que é importante falar sobre isso – caso contrário, as pessoas simplesmente pensam que tudo tem sido tão bom, linear e fácil, e não, não é nada disso. Mas é claro que parece assim para a perspectiva externa ou a olho nu.”, finalizou.

Vale lembrar que a atriz de 33 anos já trabalhou em produções como American Horror Story, Scream 4 e Madame Web. Seu novo filme Space Cadet, estreou no dia 4 de julho.

Confira: