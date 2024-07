Confira a lista dos 50 maiores bateristas de jazz de todos os tempos, segundo site

Formar uma lista onde você incluirá os grandes bateristas que ganharam notoriedade mundial no jazz em todos os tempos é realmente um desafio. Mas o Udiscover Music cumpriu esse trabalho muito bem e revelou os 50 maiores bateristas de jazz de todos os tempos.

De acordo com a publicação, o jazz é a música popular mais exigente, tecnicamente, no que se diz respeito aos bateristas, sendo um trabalho muito mais difícil do que nos campos do rock e do pop. Nos primeiros anos do jazz, no início do século XX, foram os bateristas que deram ao gênero a sua pulsação com um groove inebriante e eminentemente dançante.

Conforme a música evoluiu, os seus requisitos mudaram e, após a histórica época do bebop, quando o jazz se tornou algo mais cerebral, esperava-se que os melhores bateristas de jazz se igualassem aos outros solistas da banda em seu virtuosismo.

A evolução dos bateristas de jazz

O seu papel já não se concentrava apenas em proporcionar uma pulsação rítmica constante, mas tinham de contribuir para a música de outras formas: apoiando e elevando os solistas, criando tensão e drama, fornecendo cor percussiva e ajudando a invocar um estado de espírito ou atmosfera.

“Os bateristas costumam ser alvo de piadas, muitas das quais se concentram em sua suposta falta de musicalidade e habilidades duvidosas de cronometragem”, diz a reportagem do Udiscover Music. “Mas a verdade é que uma banda é tão boa quanto o seu baterista, e os melhores bateristas de jazz podem milagrosamente transformar um combo abaixo da média num combo meio decente”.

A publicação também reporta que os melhores bateristas de jazz, pela natureza complexa que o gênero promove, devem ser músicos talentosos e isso é representado fidedignamente no filme Whiplash de 2014.

Confira os 50 maiores bateristas de jazz de todos os tempos, segundo o Udiscover Music:

1: Art Blakey

2: Max Roach

3: Tony Williams

4: Kenny Clarke

5: Elvin Jones

6: Roy Haynes

7: Buddy Rich

8: Gene Krupa

9: Jo Jones

10: Chico Hamilton

11: Philly Joe Jones

12: Shelly Manne

13: Louis Hayes

14: Billy Cobham

15: Paul Motian

16: Steve Gadd

17: Jack DeJohnette

18: Jimmy Cobb

19: Joe Morello

20: Peter Erskine

21: Danny Richmond

22: Lenny White

23: Idris Muhammad

24: Sonny Greer

25: Alphonse Mouzon

26: Art Taylor

27: Louie Bellson

28: Harvey Mason

29: Chick Webb

30: Joe Chambers

31: Billy Higgins

32: Al Foster

33: Connie Kay

34: Sid Catlett

35: Sonny Payne

36: Albert “Tootie” Heath

37: Mel Lewis

38: Eric Gravatt

39: Billy Hart

40: Terri Lyne Carrington

41: Brian Blade

42: Norman Connors

43: Rashied Ali

44: Jeff “Tain” Watts

45: Jeff Ballard

46: Manu Katché

47: Pete La Roca

48: Tony Oxley

49: Dave Weckl

50: Omar Hakim