Madonna: Who’s That Girl cinebiografia em progresso

Após uma pausa para a turnê Celebration, Madonna a rainha do pop retoma o projeto de sua cinebiografia, Who’s That Girl.

A música homônima, lançada em 1987, inspirou tanto o filme quanto a icônica canção que ecoa até hoje nas memórias dos fãs. Madonna, conhecida por sua energia vibrante e inovação no mundo da música e do cinema, compartilhou uma versão do roteiro e brincou na legenda:

“Eu preciso de muito dinheiro para fazer isso…… parecer BOM“. Isso demonstra seu compromisso com a qualidade e a autenticidade de sua própria história.

Julia Garner, uma atriz talentosa e premiada, foi escolhida para o papel de Madonna após uma seleção rigorosa entre várias candidatas famosas como Sky Ferreira, Florence Pugh, Alexa Demie, Odessa Young e Bebe Rexha. A decisão destaca não apenas o talento de Garner, mas também a importância de capturar a essência única de Madonna nas telonas.

Madonna assumirá a produção e a direção, mostrando seu controle criativo total sobre o projeto. Este é um retorno significativo para Madonna ao mundo do cinema, além de seus projetos musicais e visuais ao longo dos anos. Seu último grande trabalho cinematográfico foi W.E.: O Romance do Século, lançado em 2012, que recebeu críticas mistas mas demonstrou sua habilidade em contar histórias visualmente cativantes.

Para os fãs de Madonna e admiradores de seu legado cultural, Who’s That Girl promete ser uma jornada emocionante pelos altos e baixos da vida da superstar. Desde seus primeiros dias no cenário musical até se tornar uma das figuras mais influentes da cultura pop global.

Madonna continua a inspirar e desafiar expectativas. Com sua cinebiografia, ela nos convida a mergulhar profundamente em sua história pessoal e profissional, revelando os bastidores de sua vida como uma verdadeira Material Girl.

Este projeto também marca um retorno esperado para Madonna ao foco no cinema, enquanto ela continua a expandir seu impacto através de diferentes formas de arte. Who’s That Girl promete não apenas entreter, mas também capturar a imaginação e o coração dos espectadores, oferecendo uma visão íntima da mulher por trás do ícone. Prepare-se para reviver o glamour, a música e a ousadia de Madonna nas telonas como nunca antes.

Madonna a rainha do Pop e seu legado iconoclasta

Madonna é simplesmente icônica! Desde os anos 80 até hoje, ela não só dominou a música pop, mas também quebrou todas as regras imagináveis.

Com hits como Like a Virgin e Vogue, ela não só fez história nas paradas, mas definiu o que é ser uma verdadeira rainha do pop. Seu estilo ousado e sua capacidade de se reinventar continuamente são como um manual de como ser fabulosa em qualquer década.

Além da música, Madonna é uma verdadeira artista visual, usando seus videoclipes para chocar, provocar e inspirar. Ela não tem medo de desafiar tabus, abraçando questões como sexualidade e feminismo de maneiras que deixam todos falando.

Sua influência vai além da música, sendo uma voz visual e cultural que continua a moldar o zeitgeist global. Madonna não segue tendências; ela as cria.

Djenifer Henz – Supervisionada por Marcelo de Assis