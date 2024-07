Monica Iozzi revela que foi raptada quando era bebê

Na última segunda-feira (15), a atriz Monica Iozzi esteve no programa Portugal Show e contou um drama que sua família viveu durante uma viagem a Foz do Iguaçu em 1982. Ela foi raptada quando estava no colo da avó.

“Eu tinha sete meses, uma senhora me viu e falou assim: ‘que bonitinha, posso pegar?’ Foi uma questão de segundos e a mulher sumiu comigo, desapareceu”, revelou.

De acordo com Monica, seu pai decidiu procurá-la antes da chegada da polícia.

“Ele viu que só tinha uma saída no lugar e, enquanto chamava a polícia, ele começou a pular os balcões de cada depósito e olhar. Me achou e eu estava dormindo, com outra mantinha, já. Trocaram até a minha roupinha”, afirmou.

Além desta história, a atriz relembrou um momento de sua infância, em que vendeu cerveja em um campo de futebol, tentou reproduzir um desenho ao vivo e cantou com Rafael Portugal.

Vale lembrar que Monica iniciou sua carreira artística em 2009 ao ganhar um concurso para ser repórter do programa CQC da Band.

Em 2014 Monica foi para TV Globo. Já em 2015, estreou nas novelas, vivendo a patricinha Scarlet de Alto Astral, trama das sete escrita por Daniel Ortiz. Na série Vade Retro, em 2017, interpretou sua primeira protagonista ao lado de Tony Ramos.

Série ‘Novela’ da Amazon, estrelada por Monica Iozzi e Miguel Falabela, ganha trailer

A série Novela, que tem a produção da Amazon Prime Video, ganhou seu trailer oficial no YouTube. A produção, estrelada por Monica Iozzi e Miguel Falabela, conta o drama da roteirista Isabel, que busca incessantemente uma vaga de autora para uma novela.

Isabel é traída pelo seu mentor Lauro Valente antes do lançamento de Rebote do Destino, que conta com 30 capítulos.

Isabel (Monica Iozzi) é uma roteirista de TV que sonha um dia em ser uma famosa autora de telenovelas. Ela recebe orientações de Lauro (Miguel Falabella), um experiente autor, para escrever os capítulos do folhetim Rebote do Destino. Mas, na festa de lançamento da novela, Isabel descobre que Lauro roubou o roteiro e colocou nele o seu nome.

Para se vingar, Isabel vai até o estúdio onde Rebote do Destino é gravado. Inesperadamente a roteirista é sugada para uma TV e vai parar dentro da novela. Nesse universo de romances canastrões e dramas afetados, apenas Laura sabe que nada do que está vivendo é de fato real. Vale lembrar que a série está disponível no Amazon Prime.

Confira: