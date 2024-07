Série brasileira ‘Pedaço de Mim’ é a mais vista da Netflix 

Nesta terça-feira (16), a Netflix anunciou que a série brasileira Pedaço de Mim, protagonizada por Juliana Paes, Vladimir Brichta e Felipe Abib é a série de língua não inglesa mais vista na plataforma.

De acordo com dados divulgados, Pedaço de Mim foi vista durante 78,5 milhões de horas entre 8 e 14 de julho. A produção brasileira foi vista por quase o dobro dos telespectadores de Um Tira da Pesada 4, que somou 43,7 milhões.

A série alcançou o 1º lugar no Brasil, na Argentina, na Bolívia, no Equador, no México e no Paraguai. Na Itália e em Portugal ficou em 2º, e na França em 3º.

Juliana Paes comemorou pelos stories do Instagram e ao compartilhar a notícia, fez um agradecimento.

“OMG. Eu não estava preparada para isso. Obrigada”, escreveu.

Vale lembrar que a trama conta a história de Liana, uma mulher que, após sofrer uma violência sexual, engravida de gêmeos de pais diferentes, sendo um deles o marido e o outro, o agressor. A criação é de Angela Chaves e a direção ficou por conta de Maurício Farias.

Netflix estreia nova série brasileira 'Pedaço de Mim'

Nesta sexta-feira (5), a Netflix estreou sua primeira série nacional no gênero do melodrama. Protagonizada por Juliana Paes e Vladimir Brichta, todos os 17 capítulos de Pedaço de Mim estão disponíveis na plataforma.

“Estamos desenvolvendo vários projetos para entender qual será a nossa versão de novela no Brasil. Mas sabemos que será uma obra seriada”, disse Elisabeta Zenatti, VP de conteúdo da Netflix no Brasil ainda em 2021.

De acordo com a sinopse, o público conhecerá a história de Liana (Juliana Paes), que se descobre grávida de gêmeos. Porém, o que era para ser o momento mais feliz de sua vida torna-se um problema ao constatar que ela enfrenta um caso raro de superfecundação: um de seus filhos é do marido, Tomás (Brichta), enquanto o outro é fruto de um acontecimento traumático.

A atriz Juliana Paes compartilhou a ansiedade pela estreia de seu novo projeto na Netflix.

“Contando os dias para vocês conhecerem mais de Liana e Tomás em #PedaçoDeMim na @netflixbrasil !”, afirmou na semana passada em seu Instagram.

Confira:

