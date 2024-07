Shakira cantou seus sucessos na final da Copa América

No último domingo (14), a cantora Shakira se apresentou no intervalo da partida final da Copa América, realizada no Hard Rock Stadium, em Miami, que resultou na vitória da Argentina.

Com um público estimado de 54.000 pessoas, ela cantou alguns de seus maiores sucessos.

A colombiana abriu a apresentação com os clássicos Hips Don’t Lie, Te Felicito, TQG e Puntería. Vale destacar que Shakira estava acompanhada por uma equipe de 12 dançarinos.

“Shakira é uma extraordinária estrela da América do Sul que deslumbrou o mundo inteiro“, disse Alejandro Domínguez, presidente da Conmebol, em comunicado. “Suas músicas são cantadas e dançadas em todos os cantos do planeta, transformando sua arte em um fenômeno global que atravessa fronteiras e é apreciado por milhões de pessoas. Temos certeza de que o desempenho dela na Copa América EUA 2024 aumentará a mensagem de paixão e unidade saudáveis ??através do esporte.”

Vale lembrar que a música de Shakira não esteve presente apenas na final, mas também durante todo a competição. Puntería, a colaboração de Shakira e Cardi B, foi a música oficial da cobertura da TelevisaUnivision, canal oficial da Copa América 2024 nos Estados Unidos.

Shakira se torna a primeira cantora latina a se apresentar nas finais dos mais importantes eventos esportivos do futebol mundial: três vezes na Copa do Mundo de Futebol da FIFA, uma vez no Super Bowl da NFL e na primeira apresentação do intervalo da Copa América 2024.

Hips Don’t Lie foi tocada na final da Copa do Mundo de 2006, na Alemanha, durante sua apresentação como convidada especial de Wyclef Jean. Para a próxima Copa do Mundo, a FIFA escolheu Waka Waka (This Time for Africa) como música oficial da África do Sul 2010, canção que se tornou hit antes, durante e depois do torneio. No Brasil em 2014, Shakira voltou a uma final da FIFA para cantar La La La durante a cerimônia de encerramento.

No futebol americano, Shakira também se apresentou, ao lado de Jennifer López, uma performance que deixou o público sem palavras durante o Pepsi Halftime Show do Super Bowl LIV, em 2020, realizado em Miami.

Em março, ela lançou seu 12º álbum de estúdio, Las Mujeres Ya No Lloran. O álbum atingiu o número 13 na Billboard 200. A colombiana iniciará em breve sua tão esperada turnê mundial homônima com 17 shows nos Estados Unidos, a partir do dia 2 de novembro em Palm Desert, Califórnia.

Confira: