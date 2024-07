Música latina é o gênero que mais cresce em streaming nos EUA

Nesta terça-feira (16), a Luminate lançou seu relatório semestral para 2024, compartilhando insights importantes sobre o domínio da música latina nos serviços de streaming.

Entre as descobertas do relatório, está que a música latina se tornou o gênero de streaming de crescimento mais rápido nos Estados Unidos, com um aumento de 15% em relação a 2023, superando o crescimento de outros gêneros, como rock e pop.

De acordo com a Rolling Stone, os dados também revelaram que os fãs de música latina são mais propensos a transmitir músicas do gênero lançadas no último ano e meio, em oposição a catálogos mais antigos com mais de cinco anos. Sendo assim, 35% de todas as transmissões latinas nos Estados Unidos são para álbuns lançados nos últimos 18 meses.

Jaime Marconette, executivo da Luminate, disse em entrevista à Associated Press que a música latina estava entre os três gêneros de crescimento mais rápido nos Estados Unidos e atribuiu parte do sucesso à ascensão da música mexicana. “[É] o maior subgênero da música latina até agora neste ano, com mais de 13 bilhões de dólares nos EUA, em fluxos de áudio sob demanda”, afirmou.

Nos primeiros seis meses do ano, sete dos 200 artistas mais transmitidos do ano eram artistas de música latina: Bad Bunny, Rauw Alejandro, Carín León, Peso Pluma, Fureza Régida, Karol G e Aventura. Globalmente, a música Gata Only de FloyyMenor e Cris Mj ficou em quinto lugar como a música com mais streams globais, trazendo 0,982 bilhão de streams em todas as plataformas. A faixa superou Espresso, de Sabrina Carpenter e We Can’t Be Friends, de Ariana Grande, e é a única banda latina presente no Top 10.

Vale destacar que quando se trata de serviços de streaming, os fãs de música latina também são 38% mais propensos a consumir produtos fora da música, como vídeos, jogos, etc, de seus artistas favoritos. Os fãs latinos que pagaram assinaturas de música também têm 32% mais probabilidade de comprar CDs de seus artistas favoritos fora do streaming.

Os ouvintes de música latina também são os fãs com maior probabilidade de transmitir músicas de seus artistas favoritos do gênero na primeira semana de seu lançamento, atrás apenas do K-pop, revelaram os dados do Luminate.

Abel Pintos e Karol G cantaram hinos de Argentina e Colômbia

No último domingo (14), o cantores Abel Pintos e Karol G cantaram os hinos de seus países antes da final da Copa América, Argentina e Colômbia respectivamente.

Abel vestiu com terno azul royal e cantou o hino acompanhado por uma equipe apaixonada e emocionada que cantou junto. Enquanto isso, Karol estava com a camisa colombiana e uma saia de couro preta com botas de cano alto enquanto era acompanhada por uma multidão.

Os dois não foram as únicas estrelas da música presentes no torneio de futebol. Maluma, Feid, Ryan Castro e Blessd também foram vistos nas arquibancadas em apoio à seleção.

No início deste mês, foi confirmado que Shakira se apresentaria durante o show do intervalo. “Prepare-se para sentir a grandeza num espetáculo que fará o continente vibrar!”, disse o anúncio oficial.

Na noite do jogo, a estrela global colombiana expressou em sua história no Instagram: “Nos vemos hoje à noite na final da Copa América. Eu estou nervoso!”