Kendrick Lamar retorna ao topo da Billboard com ‘Not Like Us’ - (crédito: TMJBrazil)

O single Not Like Us do rapper Kendrick Lamar voltou a figurar no topo do chart Billboard Hot 100 nesta segunda-feira (15) após ser impulsionada pelo seu clipe oficial disponibilizado no YouTube no dia 4 de julho.

Com isso, Not Like Us conquista sua segunda semana no topo da Billboard após estrear nesta mesma posição nove semana antes. Depois, se manteve entre a segunda e a sexta posição do chart nas últimas oito semanas.

Apenas duas músicas, neste mesmo período do ano, registraram mais tempo no chart, com nove semanas

cada: Vampire de Olivia Rodrigo em 2023 e Wrecking Ball, de Miley Cyrus em 2013.

Outro fator que turbinou o single nas plataformas foi a performance de Lamar no The Pop Out: Ken & Friends Concert, no qual o rapper executou a música por cinco vezes consecutivas. O show aconteceu no Kia Fórum, na Califórnia (EUA).

Todos esses dados da Billboard foram apurados pela Luminate.

Kendrick Lamar se apresentou no Brasil em 2023

Kendrick Lamar se apresentour no Brasil em novembro de 2023c omo uma das atrações do GPWeek, que aconteceu nos dias 4 e 5 em São Paulo, no Allianz Parque.

Além de Lamar, nomes como Thundercat e Sofi Tukker também estiveram no lineup do dia 5 de novembro.

No dia 4, se apresentaram Swedish House Mafia, Halsey, Machine Gun Kelly e JXDN.

O GPWeek antecedeu o Grande Prêmio do Brasil de Formula 1 2023.

Lamar lançou o elogiado álbum Mr. Morale & The Big Steppers com o qual conquistou o Grammy Awards 2023 na categoria Melhor Álbum de Rap.

Mais de Kendrick Lamar: é dele a turnê mais lucrativa da história do rap

Um dos grandes nomes do rap internacional da atualidade, o cantor Kendrick Lamar, que já havia conquistado a marca do álbum de rap mais ouvido do Spotify em 2022 Mr Morale & the Big Steppers, agora detém a marca da turnê mais lucrativa da história do rap. As informações são da Touring Data.

Com isso, Lamar alcança o topo da lista das turnês de rap mais lucrativas, superando Drake com Summer Sixteen Tour.

Com uma série de shows realizada nos EUA, Europa e Oceania, Lamar vendeu mais de 929 mil ingressos, arrecadando US$ 110,9 milhões (algo em torno de R$ 553 milhões no câmbio atual).

De acordo com o The New York Times, Lamar é o rapper mais importante de sua geração.