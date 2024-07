Após perder 18 kg, Bruna Biancardi mostra barriga sarada

Bruna Biancardi, aos 30 anos, revelou nesta terça-feira (16) como conseguiu recuperar sua forma física após o nascimento de Mavie, sua filha de nove meses com o jogador Neymar, de 32 anos. A influenciadora, que ganhou 18 kg durante a gravidez, compartilhou em suas redes sociais sua jornada de retorno à barriga chapada.

Em um vídeo no seu closet, Bruna explicou os segredos por trás de sua transformação física: "É um conjunto de fatores. Nada é um milagre. Tem que ter constância nos treinos e se alimentar de forma saudável. Eu me permito muita coisa, mas tenho uma alimentação equilibrada, faço exercícios e me forço a tomar água."

Ela enfatizou a importância do acompanhamento profissional para alcançar seus objetivos de maneira saudável e aprender a cuidar do metabolismo. "Engordei bastante na gravidez, foram 18 kg. Achei que seria difícil voltar ao meu peso, mas com acompanhamento e cuidado com minha saúde, consegui", compartilhou Bruna.

A influenciadora refletiu sobre o processo de recuperação pós-parto e a paciência necessária para alcançar seus resultados: "Passamos nove meses gerando uma vida, mudando gradualmente. Não dá para querer recuperar o corpo de antes rapidamente. Hoje, nove meses depois, estou feliz com meu corpo e minha saúde", concluiu.

Observatório dos Famosos.