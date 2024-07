entrevista

Com fama de vilã no BBB, Fernanda comemora sucesso: ’14 trabalhos confirmados’ "Eu acho que eu tive um pós muito bacana. Eu estou lutando, trabalhando", disse. "As pessoas menos apostavam em mim, e já tenho 14 trabalhos confirmados, nove marcas diferentes, estamos muito bem, sim, obrigada", explicou