Drake mostra mansão inundada durante chuvas recordes no Canadá

O rapper Drake compartilhou um vídeo impactante nas redes sociais nesta terça-feira (16), onde mostra a mansão onde mora sendo invadida por água.

Embora ele não tenha especificado a localização exata das imagens, é sabido que o artista reside em Toronto, no Canadá, cidade que recentemente tem enfrentado sérias inundações devido a fortes chuvas.

No vídeo, Drake brinca com a situação ao escrever “É melhor que isso seja um Espresso Martini”, enquanto mostra a água marrom entrando na residência, mesmo com as portas fechadas. A referência ao drinque à base de café revela o bom humor do cantor diante do incidente.

As intensas chuvas em Toronto nesta terça-feira bateram o recorde de precipitação em um único dia, estabelecido anteriormente em 1941, conforme informações do governo canadense.

Segundo meteorologistas, três grandes tempestades foram responsáveis pelo volume excepcional de água que caiu sobre a cidade, de acordo com a BBC.

A revista especializada em hip hop “XXL” reporta que a casa mostrada no vídeo é a própria mansão de Drake, conhecida como “A Embaixada”. O rapper tem chamado essa residência de lar desde que a construiu em 2017.

Carreira e vida pessoal de Drake

Drake inicialmente ganhou reconhecimento como ator na série de televisão de drama adolescente “Degrassi: The Next Generation” no início dos anos 2000. Sua transição para a música começou com a descoberta pelo rapper Lil Wayne, que se tornou seu mentor.

O primeiro EP de Drake, “So Far Gone”, em 2009, tinha o hit “Best I Ever Had”. Em 2010, lançou seu primeiro álbum de estúdio, “Thank Me Later”, seguido pelo sucesso de “Take Care” em 2011, que lhe rendeu um Grammy Award de Melhor Álbum de Rap.

Seu terceiro álbum, “Nothing Was The Same”, lançado em 2013, e a mixtape “If You’re Reading This It’s Too Late”, de 2015, consolidaram ainda mais sua posição na indústria musical.

Em 2016, Drake lançou “Views”, que inclui os singles “Hotline Bling” e “One Dance”. No ano seguinte, lançou “More Life”, descrito por ele como uma playlist. Em 2018, “Scary Hours” trouxe os hits “God’s Plan” e “Diplomatic Immunity”, que foram incluídos no álbum “Scorpion”.

Além da carreira musical, Drake também é amplamente conhecido por um relacionamento que teve com a cantora Rihanna entre 2009 e 2016, que ele detalhou em várias de suas canções. Ele é pai de Adonis, nascido em 11 de outubro de 2017, fruto de sua relação com a escultora e atriz de cinema adulto francesa Sophie Brussaux.