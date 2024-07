Maya Massafera mostra a voz pela primeira vez após transição

Nesta terça-feira (16), Maya Massafera publicou um vídeo em seu Instagram onde fala pela primeira vez após a cirurgia de feminilização.

“Eu acho que muitos de vocês já sabem, mas eu fiz duas cirurgias na voz, e a minha última cirurgia foi há 15 dias atrás. Então a minha voz não está pronta ainda. Ela só vai estar pronta daqui a dois meses e meio, que são três meses após a cirurgia”, afirmou.

“Tenho que ir, muitas vezes, no meu tempo. Quando eu resolvi me transicionar, eu queria voltar pro útero da minha mãe. Eu quis ficar o mais quietinha, o longe de tudo possível. Só que eu voltei pra realidade, pra vida real antes, porque começou a sair tanta matéria distorcida minha que eu preferi dar minha cara a tapa e vir falar pra vocês. A verdade é história. E é o mesmo que está acontecendo com a minha voz. Não todo mundo, claro, mas é tanta cobrança, e é tanta cobrança de muita gente pra ver se a minha voz está feminina o suficiente que eu resolvi vir aqui e dar mais uma vez a minha cara a tapa”, continuou.

“Eu sou uma mulher trans. Eu sou uma mulher travesti. Você sabia que a palavra travesti e mulher trans são a mesma coisa? Quem é mulher trans é travesti e quem é travesti é mulher trans. Eles marginalizaram a palavra travesti. Muita gente acha que é um nome pejorativo ou que é quem não fez algum tipo de cirurgia estética ou cirurgia de… Vocês sabem do que eu estou falando. E não tem nada a ver. Para você ser uma mulher trans ou uma travesti, você não precisa de cirurgia, você não precisa de nada. E é a mesma coisa. Quem é trans é travesti e quem é travesti é uma mulher trans”, finalizou.

Maya Massafera passa por nova cirurgia da voz

No fim de junho, Maya Massafera contou nos stories do Instagram que passou por outra cirurgia de mudança de voz.

“Acabou esse drama e agora é só maravilha e alegria! Para os ansiosos e curiosos, eu só vou ter a minha voz em três meses. Então, contenha a curiosidade! Como já falei para vocês, quando eu comecei a transição eu queria certas coisas e tinha disforia de algumas coisas e partes do meu corpo. Hoje, ainda tenho meus momentos ‘ruins’, porém estou muito mais segura e realizada. Então, não tenho mais disforia de algumas coisas. Minha voz é uma delas”, revelou.

“Agora é esperar três meses e beijinhos, corações e mímicas”, afirmou.

“Não posso negar que estou gostando desse momento mais quieta. Muita, muita, muita reflexão e muita observação”, finalizou.

