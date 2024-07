Criadores de ‘Stranger Things’ vão produzir nova série para Netflix

Nesta terça-feira (16), a Netflix deu sinal verde para uma nova série de terror que foi apresentada pelos criadores de Stranger Things, os irmãos Duffer.

De acordo com a Variety, a série é atualmente chamada de Something Very Bad Is Going to Happen e é da escritora Haley Z. Boston. A sinopse oficial descreve o show como “uma série de terror atmosférica ambientada em um casamento, seguindo uma noiva e um noivo na semana que antecedeu seu malfadado casamento. Isso não é spoiler – basta ler o título…”

Boston criou a série e também atua como produtora executiva e showrunner. Os Duffers, Hilary Leavitt e Andrea Sperling são produtores executivos.

“Estamos entusiasmados em colaborar mais uma vez com os parceiros dos sonhos Matt, Ross e Hilary para dar vida a esta história inesperada e arrepiante através da visão única e fascinante de Haley”, disse Peter Friedlander, vice-presidente de séries com roteiro (EUA e Canadá) para Netflix.

“Ficamos surpresos quando lemos o roteiro de Haley pela primeira vez. Ela é um novo talento importante com uma voz singular – sua escrita é distorcida, aterrorizante, engraçada e simplesmente… muito Haley”, acrescentaram os Duffers. “Nós nos sentimos muito sortudos por produzir seu primeiro show e mal podemos esperar para compartilhar sua visão com o resto do mundo.”

Os trabalhos anteriores de Haley incluem escrever os programas O Gabinete de Curiosidades de Guillermo del Toro, bem como Brand New Cherry Flavor. Ela também escreveu para a série Hunters da Amazon. Sua estreia na direção foi no curta-metragem Beach Logs Kill.

Stranger Things: bastidores da temporada final prometem emoções

Netflix não deixou os fãs na mão ao soltar um vídeo de bastidores cheio de emoções e revelações da temporada final de Stranger Things. Eles dizem que essa será a melhor temporada e que estão tão ansiosos quanto os fãs para contar essa história.

A última temporada de Stranger Things está na metade de suas gravações. Millie Bobby Brown, nossa eterna Eleven, abriu o coração sobre como é doido crescer na frente das câmeras desde os dez anos. A atriz começou as gravações falando que estava pronta para se despedir desse trabalho, mas conforme se envolveu com as filmagens admitiu sua tristeza com o fim do programa. Mas, sério, quem não ficaria com um nó na garganta?

“Eu comecei [a gravar a série] quando tinha 10 anos. Agora, já tenho 20. É bem estranho”, diz Millie Bobby Brown

Sadie Sink, a incrível Max, tá aproveitando cada segundo dessa reta final como se fosse a última festa do colégio. É emoção que não acaba mais!

E o Noah Schnapp, nosso Will Byers, não podia deixar de jogar um verde sobre como está sendo tudo isso. “É uma montanha-russa de sentimentos, mano, disse ele”. E é isso mesmo, Stranger Things é uma verdadeira montanha-russa emocional.

Com a promessa de uma temporada final ainda mais selvagem e fora de controle, a gente já tá contando os dias para ver como eles vão fechar essa história que conquistou o mundo. Afinal, é a década de 1980 batendo na porta da nostalgia de todo mundo, e a Netflix tá garantindo que vai ser épico!

Esses atores não são só talento, são uma família. E nós, aqui do lado de cá da tela, estamos prontos para embarcar nessa despedida que promete ser histórica. Então, prepara o coração e o lencinho, porque Stranger Things tá só começando a nos preparar para o final mais emocionante de todos os tempos!