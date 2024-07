Caetano Veloso e Maria Bethânia mostram ensaios da turnê 

Na última segunda-feira (15), Caetano Veloso e Maria Bethânia compartilharam imagens de sua turnê conjunta nas redes sociais.

“Os ensaios estão a todo vapor! Faltam 19 dias para a estreia da nossa turnê #CaetanoEBethânia! Preparados?”, disse a legenda da publicação.

Vale lembrar que a agenda de shows começa no dia 3 de agosto, no Rio de Janeiro. As quatro primeiras apresentações na Cidade Maravilhosa estão com ingressos esgotados.

Vale destacar que a turnê segue pelas capitais brasileiras até dezembro, encerrando no Allianz Parque em São Paulo. Assim como os shows na capital paulista, Salvador e Recife também não tem mais ingressos disponíveis.

Em abril, eles estiveram no Caldeirão com Mion para o Especial Setlist Caetano & Bethânia, que celebra a cumplicidade, a trajetória dos artistas e, principalmente, a música.

Os filhos de Dona Canô (1907-2012), nascidos na década de 1940, em Santo Amaro, na Bahia, falaram sobre a turnê que estreiam juntos, relembram momentos importantes de suas carreiras e são homenageados por diversos artistas presentes na plateia. Nomes como Regina Casé, Fátima Bernardes, Claudia Ohana, Dira Paes, Mart’nália, Andreia Horta, Maria Ribeiro, Rita Batista, Sandra Annenberg, entre outros talentos e fãs, participaram desta homenagem, assistindo e revivendo memórias dos ídolos

Caetano e Bethânia prestam homenagem às vítimas do RS

Em maio, os cantores Caetano Veloso e Maria Bethânia foram convidados pelo Fantástico para prestar uma homenagem às vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul.

Eles cantaram juntos a música Menino Deus, composição de Caetano de 1982. “É uma prece para o povo gaúcho. Essa situação exige bons pensamentos e energias, como tal melodia que é tão suave e tão limpa”, afirmou a cantora.

Vale lembrar que em março foi lançada a revista ELLE do mês de abril, com Maria Bethânia e Caetano Veloso na capa.

Eles conversaram com a editora de cultura Bruna Bittencourt.

“Caetano é mais um criador, um compositor ligado muito mais à música, à sonoridade, e tem uma emissão muito perfeita, muito afinada, o que não é o meu caso. Sou uma interpretação. É o que eu faço. Tem essa diferença, que, ao mesmo tempo, se completa”, disse Bethânia.

“Tudo o que temos de irmãos está sempre ali. Fiz várias canções que eu jamais faria se não fosse por ela, para ela. E há pelo menos uma que fiz segundo sugestões dela: ‘Baby’”, explicou Caetano.

Confira: