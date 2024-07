Detalhes sobre shows de Adele na Alemanha são revelados

Durante o mês de agosto, a cantora Adele fará dez shows em Munique, na Alemanha. O jornal BILD fez uma reportagem sobre o evento.

Na última terça-feira (16), a publicação revelou que a estrutura das dez apresentações custou 40 milhões de euros e os eventos movimentarão por volta de 560 milhões de euros para a cidade.

O palco de quatro mil metros quadrados, contará uma tela de 220 metros de comprimento de LED. O palco dos shows está pronto para quebrar um recorde mundial e entrar no Livro dos Recordes do Guinness como “A maior tela ao ar livre de todos os tempos”.

Além disso, será construído o Adele World, uma cidade gastronômica de 70 mil metros quadrados com 13 mil lugares. Um pub inglês será montado, inspirado no local onde a cantora assinou seu primeiro contrato com uma gravadora, a XL Recordings.

Adele revela aos fãs: sem planos para novas músicas no momento

Adele responsável por hits como Set Fire to the Rain, Easy On Me, Someone Like You e Rolling in the Deep, comentou sobre as perspectivas dos próximos passos da sua carreira

Então, se você estava sonhando com a Adele arrasando nos palcos brasileiros, vai ter que esperar mais um pouco! A diva anunciou que vai dar um tempo após finalizar sua residência em Las Vegas. E olha, antes de cair no descanso merecido, ela ainda vai passar um tempinho fazendo shows em Munique, na Alemanha, em agosto. Nada de Brasil… por enquanto!

A estrela está no The Colosseum at Caesars Palace desde o fim de 2022, e sua jornada por lá termina em novembro. Depois dessa maratona de shows, a cantora revelou que quer sumir dos holofotes por um tempo e não tem planos de lançar novas músicas tão cedo. Já bateu a saudade, né?

Em uma entrevista ao jornal alemão ZDF, nossa querida voz de ouro afirmou que planeja dar um novo tempo antes de começar a trabalhar no sucessor do álbum 30 (2021). A maratona termina com o 100º show de sua residência em Las Vegas no dia 23 de novembro.

“Sinto falta de tudo antes de ser famosa, acho que o que mais sinto falta é ser anônima. Não gosto de ser famosa. Adoro poder fazer música o tempo todo, quando quero, e as pessoas são receptivas e gostam, mas o lado da fama disso, eu absolutamente odeio”, disse.

Enquanto isso, vamos aguardar (e torcer) para que um dia Adele finalmente decida dar o ar de sua graça por aqui. Até lá, vamos aproveitando os clássicos e as novas performances que ela tem preparado para o público europeu.

Confira:

The stage for Adele’s shows in Munich is set to break a world record and get into the Guinness Book of Records with “The largest outdoor screen of All Time”. It is to be 220 meters long. (APA) pic.twitter.com/4T8obHumHz — Adele Charts (@AdeIeChart) July 16, 2024