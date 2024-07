Sindicato denuncia Netflix por irregularidades em ‘Pedaço de Mim’

Na última terça-feira (16), o Sindicato dos Artistas e Técnicos em Espetáculos de Diversões do Estado do Rio de Janeiro (Sated-RJ) formalizou uma denúncia à Netflix e à produtora A Fábrica por “não cumprir a legislação trabalhista“.

“O SATED-RJ denuncia a novela “Pedaço de Mim”, da produtora “A Fábrica” e disponível na Netflix, por não cumprir a legislação trabalhista. A produção inclui atores sem registro profissional e contratos não visados, em desacordo com a Lei 6533/78.” , afirma a nota.

“O SATED-RJ repudia a produtora A Fábrica e a Netflix que prioriza o lucro a todo preço em detrimento do respeito ao trabalhador da arte e reafirma seu compromisso em defender os direitos dos artistas”, finalizou.

Vale destacar que a denúncia foi feita no mesmo dia em que a plataforma de streaming divulgou que a série havia ocupado o topo da lista de produções de língua não inglesa mais vistas em todo o mundo.

O sucesso ultrapassou o filme Um Tira da Pesada 4, protagonizado por Eddie Murphy. O melodrama brasileiro somou 78,5 milhões de horas assistidas entre 8 e 14 de julho.

De acordo com a Variety, a produção ocupou o quarto lugar na lista dos mais assistidos nos Estados Unidos, entre os dias 5 e 11 de julho.

O ator Felipe Abib comemorou o sucesso em sua conta do Instagram. Ele aproveitou para agradecer as mensagens que vem recebendo.

“Obrigado por todas as mensagens ao redor do mundo. Estou super orgulhoso por uma produção brasileira se dar bem em tantos lugares como Albânia, Paraguai, Turquia, EUA, Alemanha, Itália muitos lugares que a Netflix pode espalhar essa linda mensagem nessa história. Obrigado Netflix”, afirmou.

Série brasileira ‘Pedaço de Mim’ é a mais vista da Netflix

Na última terça-feira (16), a Netflix anunciou que a série brasileira Pedaço de Mim, protagonizada por Juliana Paes, Vladimir Brichta e Felipe Abib é a série de língua não inglesa mais vista na plataforma.

De acordo com dados divulgados, Pedaço de Mim foi vista durante 78,5 milhões de horas entre 8 e 14 de julho. A produção brasileira foi vista por quase o dobro dos telespectadores de Um Tira da Pesada 4, que somou 43,7 milhões.

A série alcançou o 1º lugar no Brasil, na Argentina, na Bolívia, no Equador, no México e no Paraguai. Na Itália e em Portugal ficou em 2º, e na França em 3º.

Juliana Paes comemorou pelos stories do Instagram e ao compartilhar a notícia, fez um agradecimento.

“OMG. Eu não estava preparada para isso. Obrigada”, escreveu.

Vale lembrar que a trama conta a história de Liana, uma mulher que, após sofrer uma violência sexual, engravida de gêmeos de pais diferentes, sendo um deles o marido e o outro, o agressor. A criação é de Angela Chaves e a direção ficou por conta de Maurício Farias.

