The Weeknd anuncia show único no Brasil em setembro - (crédito: TMJBrazil)

Nesta quarta-feira (17), o cantor The Weeknd anunciou um show único no Brasil em setembro. A apresentação acontecerá no Morumbis em São Paulo.

A apresentação, produzida pela Live Nation, segue a turnê recorde After Hours Til Dawn Tour 2022/2023 do The Weeknd, que teve um sucesso incrível na América do Norte, Europa, Reino Unido e América Latina com mais de 60 datas esgotadas em estádios e com mais de 3 milhões de participantes. A turnê também incluiu duas datas em estádios em São Paulo, no Allianz Parque, em outubro do ano passado.

Os ingressos estarão disponíveis a partir de uma pré-venda do artista, começando no dia 22 de julho, segunda-feira, às 10h, no TheWeeknd.com/SaoPaulo. Os clientes Santander terão um período exclusivo de pré-venda nos dias 23 e 24 de julho. A venda geral acontecerá no dia 25.

Vale destacar que no próximo dia 7 de setembro de 2024 no Estádio MorumBIS, The Weeknd estreará uma produção nunca vista antes.

Vale lembrar que o Embaixador da Boa Vontade do Programa Mundial de Alimentos das Nações Unidas, Abel “The Weeknd” Tesfaye, fará novamente uma parceria com o Programa Mundial de Alimentos das Nações Unidas para contribuir com o Programa Humanitário XO, que apoia a crise global sem precedentes da fome. Com isso, o equivalente a US$ 1 de cada ingresso vendido será revertido para esta causa importante.

The Weeknd compartilha teaser misterioso e surpreende fãs

No último dia 2 de julho, The Weeknd postou um teaser misterioso em seu Instagram.

A postagem contém um vídeo e uma foto, sem legenda. Nos comentários, os fãs afirmaram se tratar do tão esperando novo álbum. Nos stories, o cantor compartilhou três imagens que remetem a cenários de um videoclipe.

Vale lembrar que o novo trabalho vai encerrar a trilogia iniciada com os álbuns After Hours (2020) e Dawn FM (2022).

Com mais de 74 milhões de seguidores no Instagram, a postagem conta com mais 1,9 milhão de curtidas.

The Weeknd se tornou o primeiro artista canadense a obter sete singles com certificação de diamante, após a certificação da RIAA de Save Your Tears e Die For You. Ele também é o quarto artista a obter sete ou mais faixas com certificação de diamante, o que marca pelo menos 10 milhões de unidades equivalentes vendidas.

Além disso, sua colaboração com Madonna e Playboi Carti, Popular, ficou muito mais popular: a música foi certificada como platina pela Recording Industry Association of America. De acordo com a RIAA, a certificação de platina para uma música reconhece 1 milhão de unidades certificadas nos EUA para uma música, e uma unidade equivale a um download permanente vendido ou 150 transmissões de áudio e/ou vídeo sob demanda.

Vale lembrar que ele é um dos três artistas que produziu sete singles de diamante ao longo de sua carreira, ao lado de Rihanna e Post Malone, este último detentor do recorde de mais singles certificados como diamante, com nove.

Vale destacar que o cantor tem mais de 106 milhões de ouvintes mensais no Spotify.

Confira: