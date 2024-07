Selena Gomez é indicada ao Emmy 2024 de melhor atriz

Selena Gomez entra pela primeira vez na lista de indicados ao Emmy Awards, ela concorre como melhor atriz de série de comédia pela terceira temporada de Only Murders in the Building.

A norte-americana não apenas estrela Only Murders in the Building, mas também atua como produtora da série. Esse reconhecimento pelo Emmy é uma validação de seu talento e dedicação tanto na frente quanto atrás das câmeras. A série, que combina mistério e humor, conquistou uma base de fãs dedicada e elogios da crítica, solidificando a presença de Selena no mundo das comédias televisivas.

Na série, ela interpreta Mabel Mora, uma jovem envolvida em um mistério de assassinato com seus vizinhos mais velhos, interpretados por Steve Martin e Martin Short. A química entre o trio é inegável, e a performance de Selena é frequentemente elogiada por seu timing cômico e profundidade emocional.

Enquanto aguardamos a cerimônia do Emmy, uma coisa é certa, Selena Gomez continua a ser uma força a ser reconhecida, quebrando barreiras e conquistando novos patamares em sua carreira. Suas recentes conquistas são uma prova de que, com talento e determinação, o céu é o limite.

Selena Gomez está começando a aparecer em discussões sobre o Oscar 2025

Esse parece ser o ano de Selena Gomez em Hollywood. Além da indicação ao Emmy, ela também foi premiada como melhor atriz no Festival de Cannes por seu trabalho no filme Emilia Perez. O filme, que fez sucesso no festival francês, foi adquirido pela Netflix e está programado para ser lançado na plataforma ainda este ano. Com esse reconhecimento, o longa-metragem se torna uma das apostas para o Oscar.

Ela foi premiada junto com o elenco feminino de Emilia Perez, que inclui Zoe Saldana, Adriana Paz e Karla Sofia Gascon, na categoria de melhor atriz. Essa é a primeira vez que Selena é mencionada em reportagens relacionadas ao Oscar, destacando um ponto alto em sua carreira.

No entanto, uma indicação ao Oscar ainda pode ser difícil de alcançar. Apesar do sucesso em Cannes, é improvável que todas as atrizes do filme sejam indicadas pela Academia. Como Selena não é a protagonista de Emilia Perez, Zoe Saldana e Karla Sofia Gascon provavelmente teriam prioridade na votação.

Selena Gomez tem mostrado uma notável capacidade de evoluir e se reinventar ao longo dos anos. Desde suas raízes como estrela da Disney até se tornar uma cantora e atriz de renome internacional, ela tem constantemente desafiado e superado as expectativas.

Além de sua carreira de atriz, ela também tem sido uma figura influente na música e na moda. Ela lançou vários álbuns de sucesso, acumulou milhões de fãs ao redor do mundo e se tornou um ícone de estilo. Seu impacto vai além do entretenimento, com sua voz autêntica e transparente sobre questões de saúde mental e outros desafios pessoais, inspirando muitos.

Para entender melhor essa jornada, o documentário Selena Gomez: My Mind & Me na Apple TV+ é imperdível. Ele oferece um olhar íntimo sobre sua vida, abordando sua luta com a saúde mental, o impacto da fama e sua busca por equilíbrio. É uma narrativa poderosa e tocante que inspira muitos a falar abertamente sobre suas batalhas e buscar ajuda.

Selena Gomez está no auge de sua carreira, com conquistas que solidificam seu status como uma estrela versátil e influente, abrindo caminho para novos patamares, incluindo potencial reconhecimento no Oscar. Enquanto isso, aguardamos ansiosamente sua participação no Emmy.

Djenifer Henz – Supervisionada por Marcelo de Assis