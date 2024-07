Tony Ramos faz participação especial em série da Globo

Na última terça-feira (16), foi exibido o penúltimo episódio da série Sob Pressão, com a participação especial do ator Tony Ramos.

“A série tem um texto muito bonito. Fala sobre etarismo, de um grande amor, da devoção que existe entre o casal. Confesso que me emocionei muito por estar na série, pois para mim ela é uma das melhores de todos os tempos. Tem características brasileiras e uma humanidade única vinda do corpo médico. Além disso, existe uma preocupação social informativa por parte da série. Ela aborda diversos aspectos importantes e eu fiquei encantado com isso. Interpretar aquele homem que chega com a mulher gravemente ferida no hospital foi uma grande experiência, principalmente com o clima maravilhoso que existiu nos bastidores. Para mim, ‘Sob Pressão’ é uma das séries mais brasileiras que temos nos dias de hoje”, disse em entrevista divulgada pela Globo.

Vale destacar que a assessoria de imprensa da Globo informou que a participação foi gravada antes da internação e cirurgias pelas quais o ator passou recentemente.

Tony interpreta Arlindo, um idoso casado com Dalva, vivida por Irene Ravache. Eles chegam de ambulância ao hospital em que se passa a série. Às vésperas de completar 50 anos de casados, Dalva tem insuficiência cardíaca e Arlindo se desespera com a possibilidade de perder o amor da sua vida. O sonho dela é comemorar as bodas de ouro, que foi adiado devido a internação. A equipe do hospital se mobiliza para que o momento especial aconteça.

Vale lembrar que na noite da última sexta-feira (12), o ator voltou aos palcos no Teatro Tuca, em São Paulo. Ele apresentou a peça O Que Só Sabemos Juntos, com a atriz Denise Fraga.

Esposa de Tony Ramos comenta sobre estado de saúde do ator

Em maio, a esposa de Tony Ramos, Lidiane Barbosa, revelou detalhes sobre o estado de saúde do artista durante o programa Encontro com Patrícia Poeta, da TV Globo.

“Bom dia, Patrícia! Bom dia a todos. Eu estou aqui no hospital junto com o Tony. O Tony está bem. Essa segunda intervenção que ele sofreu foi muito rápida, muito precisa. Graças a Deus ele já está lúcido, só não está saindo da cama, tem que ficar deitado horizontalmente para ficar tudo no lugar”, afirmou.

Vale lembrar que o ator Tony Ramos passou por uma nova cirurgia em 19 de maio, após apresentar novos hematomas intracranianos. O ator foi internado na última quinta-feira (16) após se sentir mal pela manhã e cancelar as gravações.