4 marcas que levaram Ed Sheeran a ser coroado o ‘Rei do Streaming’ no Reino Unido - (crédito: TMJBrazil)

O astro britânico Ed Sheeran é coroado Rei do Streaming no Reino Unido graças ao seu grande sucesso nas plataformas digitais nos últimos 10 anos.

Sheeran domina oficialmente a era do streaming da Official Charts Company, já que o álbum Divide de 2017 e seu primeiro single Shape Of You, receberam os títulos de maior álbum do Reino Unido e de single número 1 desde que os streams foram incorporados ao gráfico, há exato uma década.

Divide, o álbum que notoriamente “quebrou’ os charts britânicos após seu lançamento em março e 2017, quando 16 músicas do álbum chegaram ao TOP 20, contribuindo para uma mudança nas regras de avaliação dos singles para limitar as entradas a um máximo de três por artista, registrou 4,26 milhões de unidades em vendas equivalentes a streaming. Este disco também é o álbum mais transmitido de todos os tempos no Reino Unido.

Shape Of You, o megahit que projetou Ed Sheeran definitivamente ao sucesso global, também aparece no topo da lista das maiores músicas da última década, com 6,29 milhões de unidades nas paradas compostas por 864 mil downloads e 627,2 milhões de plays nas plataformas digitais.

Confira as 10 marcas que levaram Ed Sheeran a ser coroado o Rei do Streaming no Reino Unido

1. Maior música da era do streaming no Reino Unido

Ed Sheeran com Shape Of You – 6,2 milhões de streams

2. Maior álbum da era do streaming no Reino Unido

Ed Sheeran com Divide – 4,2 milhões de streams

3. Álbum mais transmitido nos ambientes digitais (áudio e vídeo)

Ed Sheeran com Divide – 1,7 milhão de streams

4. Maior número de transmissões de vídeo no Reino Unido em apenas uma semana

Ed Sheeran com Bad Habits – 8,7 milhões de transmissões

Ed Sheeran anuncia últimos shows de turnê na Europa em 2025

Ed Sheeran anunciou os últimos shows na Europa de sua Mathematics Tour após três anos na estrada.

Os shows estão programados para começar em 3 de maio de 2025 no Civitas Metropolitano em Madrid, seguidos por shows em Roma, Hamburgo, Oslo, Zurique, Antuérpia, Estocolmo e Copenhague antes de encerrar em 9 de setembro com um show em Düsseldorf, na Alemanha.

“Em 2025, a Mathematics Tour chega ao fim! Vamos atingir a maioria dos outros lugares onde ainda não fomos“, anunciou no Instagram.

Vale destacar que mais datas serão adicionadas posteriormente. “Estava na hora de Parar, mas depois podemos apertar o Play”, finalizou.

Vale lembrar que o cantor se apresenta no Rock n Rio no dia 19 de setembro. Este será o único show do astro britânico no Brasil.